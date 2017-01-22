Русский Суарес. Новый бомбардир ЦСКА
Тимур Жамалетдинов, судя по игре на первом сборе ЦСКА, может стать открытием весенней части чемпионата. «СЭ» — о 19-летнем форварде
красно-синих, который на сборе в Кампоаморе забил 2 гола.
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Нападающий отличился в двух подряд контрольных матчах армейцев за два дня. Накануне 19-летний футболист провел полную игру с клубом второй швейцарской лиги «Воленом», установил окончательный в ней счет (3:0) и рассказал о работе под началом Виктора Гончаренко, а сегодня провел первый гол во встрече с «Пястом».
Юный Жамалетдинов, которому 20 исполнится в мае, за всю карьеру провел лишь один матч за первую команду — в Кубке России против «Енисея» (1:2). А вот в молодежной составе Тимур, к зимнему перерыву текущего первенства, наколотил 12 мячей. Проявил себя парень и в юношеской Лиге чемпионов, забив, на пару с Федором Чаловым, по 5 мячей. И теперь, судя по сбору в Кампоаморе, пришел черед переходить на более высокий уровень — во взрослую команду. Тем более, такие авансы выдавались.
«Он — один из самых ярких молодых игроков в России, и уже засветился в Европе. Забивал в обоих матчах ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА — сначала в ворота “Ромы”, потом — “Баварии”, чем помог своей команде выиграть со счетом 3:1. Он быстрый, технически одаренный и обладает хорошим голевым чутьем. Его движения и то, как он делает свое дело, напоминают про Луиса Суареса. Во многом благодаря Жамалетдинову ЦСКА сумел занять третье место в престижном турнире Milk Cup в Северной Ирландии в этом году, а перед этим он стал лучшим бомбардиром Кубка Яшина».
Так писал про юного футболиста ЦСКА британский The Guardian в традиционном ежегодном материале «40 самых талантливых юниоров мирового футбола». Осенью 2014-го речь шла про футболистов 1997 года рождения.
Прошло два с половиной года, но форвард только в 2017-м
ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО
…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие
Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно
Армеец. «Просмотр в стане армейского клуба
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