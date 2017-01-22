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22 января 2017, 16:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Русский Суарес. Новый бомбардир ЦСКА

Тимур Жамалетдинов, судя по игре на первом сборе ЦСКА, может стать открытием весенней части чемпионата. «СЭ» — о 19-летнем форварде красно-синих, который на сборе в Кампоаморе забил 2 гола.

Нападающий Тимур Жамалетдинов отличился в двух подряд контрольных матчах армейцев за два дня. Увеличить
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Нападающий отличился в двух подряд контрольных матчах армейцев за два дня. Накануне 19-летний футболист провел полную игру с клубом второй швейцарской лиги «Воленом», установил окончательный в ней счет (3:0) и рассказал о работе под началом Виктора Гончаренко, а сегодня провел первый гол во встрече с «Пястом».

Юный Жамалетдинов, которому 20 исполнится в мае, за всю карьеру провел лишь один матч за первую команду — в Кубке России против «Енисея» (1:2). А вот в молодежной составе Тимур, к зимнему перерыву текущего первенства, наколотил 12 мячей. Проявил себя парень и в юношеской Лиге чемпионов, забив, на пару с Федором Чаловым, по 5 мячей. И теперь, судя по сбору в Кампоаморе, пришел черед переходить на более высокий уровень — во взрослую команду. Тем более, такие авансы выдавались.

«Он — один из самых ярких молодых игроков в России, и уже засветился в Европе. Забивал в обоих матчах ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА — сначала в ворота “Ромы”, потом — “Баварии”, чем помог своей команде выиграть со счетом 3:1. Он быстрый, технически одаренный и обладает хорошим голевым чутьем. Его движения и то, как он делает свое дело, напоминают про Луиса Суареса. Во многом благодаря Жамалетдинову ЦСКА сумел занять третье место в престижном турнире Milk Cup в Северной Ирландии в этом году, а перед этим он стал лучшим бомбардиром Кубка Яшина».

Так писал про юного футболиста ЦСКА британский The Guardian в традиционном ежегодном материале «40 самых талантливых юниоров мирового футбола». Осенью 2014-го речь шла про футболистов 1997 года рождения.

Прошло два с половиной года, но форвард только в 2017-м по-настоящему добрался до основного состава ЦСКА. Лучший бомбардир армейского дубля даже на тренировках не играет на излюбленных позициях в наступлении, но сейчас ему за радость практика в любом амплуа. Гончаренко придумал для него другие роли. Может быть, это временно — для «затыкания дыр». А может, на наших глазах рождается новый Юрий Жирков — ведь именно будучи левым латералем, русский Суарес забил свой первый мяч за главную команду ЦСКА.

ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО

…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие детско-юношеские школы еще не проводили набор ребят 1997 года рождения. Так начался мой футбольный путь….

Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно что-то увидеть в шестилетних мальчишках. Но я прошел отбор и сразу же выбрал себе позицию нападающего. Разве в самой популярной на свете игре с мячом может быть что-то важнее забитых голов? Моим первым футбольным наставником стал Салехов Равиль Саитович. Он оказался тем человеком, который направлял меня, давал и игровые, и жизненные советы. Равиль Саитович на протяжении всех семи лет, что я провел в “Локомотиве” под его руководством, каждый день повторял, что я вырасту в большого мастера. Но в 2010 году из-за проблем со здоровьем Салехов покинул клуб, к нам пришел другой тренер. Новый наставник начал строить команду “под себя”. Ему было плевать на прежние заслуги ребят. Те, кто был с первого набора, сели в запас. У меня дела были чуть получше, но и я тоже стал ощущать нехватку игровой практики. В какой-то момент возникло желание закончить с футболом. Тогда я связался с Салеховым, и он посоветовал мне перейти в ЦСКА».

Армеец. «Просмотр в стане армейского клуба чем-то оказался похож на тот, который я еще маленьким проходил в “Локомотиве”. Те же две недели, те же разговоры с тренерами, те же томительные дни в ожидании окончательного ответа. Тому, что меня взяли в ДЮСШ ЦСКА, во многом способствовала ситуация, связанная с нехваткой форвардов в армейской школе. Команду 1997 года рождения на тот момент тренировал Денис Владимирович Первушин. Он органично вписал меня в игру своего коллектива. Год назад (в 2013-м) Первушина сменил Боков. Характерной чертой Максима Эдуардовича стало его внимание к дисциплине. На примерах из собственной карьеры он растолковывал нам, почему нужно быть настоящим профессионалом. Отмечу, что он, как и Первушин, оказывал мне огромное, практически безграничное доверие. Такая ситуация заставляла меня играть лучше и лучше, потому что я чувствовал, что не могу подвести своего тренера. Летом 2014 года меня пригласили в молодежную команду ЦСКА…» (ПФК ЦСКА, октябрь 2014 года).

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