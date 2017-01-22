Русский Суарес. Новый бомбардир ЦСКА

Нападающий отличился в двух подряд контрольных матчах армейцев за два дня. Накануне 19-летний футболист провел полную игру с клубом второй швейцарской лиги «Воленом», установил окончательный в ней счет (3:0) и рассказал о работе под началом Виктора Гончаренко, а сегодня провел первый гол во встрече с «Пястом».

Юный Жамалетдинов, которому 20 исполнится в мае, за всю карьеру провел лишь один матч за первую команду — в Кубке России против «Енисея» (1:2). А вот в молодежной составе Тимур, к зимнему перерыву текущего первенства, наколотил 12 мячей. Проявил себя парень и в юношеской Лиге чемпионов, забив, на пару с Федором Чаловым, по 5 мячей. И теперь, судя по сбору в Кампоаморе, пришел черед переходить на более высокий уровень — во взрослую команду. Тем более, такие авансы выдавались.

«Он — один из самых ярких молодых игроков в России, и уже засветился в Европе. Забивал в обоих матчах ЦСКА в юношеской Лиге УЕФА — сначала в ворота “Ромы”, потом — “Баварии”, чем помог своей команде выиграть со счетом 3:1. Он быстрый, технически одаренный и обладает хорошим голевым чутьем. Его движения и то, как он делает свое дело, напоминают про Луиса Суареса. Во многом благодаря Жамалетдинову ЦСКА сумел занять третье место в престижном турнире Milk Cup в Северной Ирландии в этом году, а перед этим он стал лучшим бомбардиром Кубка Яшина».

Так писал про юного футболиста ЦСКА британский The Guardian в традиционном ежегодном материале «40 самых талантливых юниоров мирового футбола». Осенью 2014-го речь шла про футболистов 1997 года рождения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОООЛ! Жамалетдинов забивает второй день подряд! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%82?src=hash">#ЦСКАПяст</a> <a href="https://t.co/XbPiPeh9T5">pic.twitter.com/XbPiPeh9T5</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/823131531032068096">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прошло два с половиной года, но форвард только в 2017-м по-настоящему добрался до основного состава ЦСКА. Лучший бомбардир армейского дубля даже на тренировках не играет на излюбленных позициях в наступлении, но сейчас ему за радость практика в любом амплуа. Гончаренко придумал для него другие роли. Может быть, это временно — для «затыкания дыр». А может, на наших глазах рождается новый Юрий Жирков — ведь именно будучи левым латералем, русский Суарес забил свой первый мяч за главную команду ЦСКА.

ФАКТЫ О ЖАМАЛЕТДИНОВЕ ОТ НЕГО САМОГО

…В футбол — из детского сада. «Москва — мой родной город, в котором я вырос и осваивал основы футбола. Несмотря на это, я дагестанец, так как родители родом из этой республики. Мама Нурия Рафековна родилась в Махачкале, а папа Заур Алимпашаевич — в Хасавюрте. По рассказам родителей, в детстве я был одним из самых активных мальчишек садика. В моих же воспоминаниях — футбол. Мне эта игра нравилась больше других. Сложно сказать, почему. Говорят, частенько отнимал мяч у других и пытался то жонглировать, то бить им об стенку, а сверстники постоянно жаловались на разбитые коленки. Так не могло продолжаться вечно, и воспитательница обратилась к родителям с предложением отдать меня в футбольную секцию. На семейном совете было решено, что это оптимальный вариант. После этого родители начали искать клуб. Из детского сада поступило предложение попробовать свои силы в «Локомотиве», потому что другие детско-юношеские школы еще не проводили набор ребят 1997 года рождения. Так начался мой футбольный путь….

Железнодорожник. «В самом начале мне предстоял просмотр. Известно, что тренерам сложно что-то увидеть в шестилетних мальчишках. Но я прошел отбор и сразу же выбрал себе позицию нападающего. Разве в самой популярной на свете игре с мячом может быть что-то важнее забитых голов? Моим первым футбольным наставником стал Салехов Равиль Саитович. Он оказался тем человеком, который направлял меня, давал и игровые, и жизненные советы. Равиль Саитович на протяжении всех семи лет, что я провел в “Локомотиве” под его руководством, каждый день повторял, что я вырасту в большого мастера. Но в 2010 году из-за проблем со здоровьем Салехов покинул клуб, к нам пришел другой тренер. Новый наставник начал строить команду “под себя”. Ему было плевать на прежние заслуги ребят. Те, кто был с первого набора, сели в запас. У меня дела были чуть получше, но и я тоже стал ощущать нехватку игровой практики. В какой-то момент возникло желание закончить с футболом. Тогда я связался с Салеховым, и он посоветовал мне перейти в ЦСКА».