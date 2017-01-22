Беленов, скорее всего, покинет ФК «Анжи» в зимнее трансферное окно
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вратарь Александр Беленов, скорее всего, покинет футбольный клуб «Анжи» в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинцев.
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В конце декабря сменился основной акционер «Анжи», было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.
«Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб», — сообщили в
Беленов подписал контракт с «Анжи» перед началом текущего сезона. 30-летний голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр «на ноль»). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.
«Анжи» хочет сохранить Обертана и Тигиева
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«Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым (ранее в январе разорвал контракт с клубом — Прим. ТАСС). Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет», — сказали в
Там также сообщили, что клуб планирует сохранить защитника Георгия Тигиева. Ранее представитель 21-летнего россиянина Геннадий Голубин заявил ТАСС, что игроком интересуется ряд российских клубов, в том числе московский «Спартак».
Тетрашвили подписал полноценный контракт
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Ранее в январе сорвался трансфер ивуарийского нападающего в клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.
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«Анжи» после 17 туров чемпионата России занимает 11-е место в турнирной таблице с 20 очками. В декабре у команды сменился главный тренер — место чеха Павела Врбы занял Александр Григорян.
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