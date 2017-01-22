«Анжи» объявил о переходе Кацаева

28-летний футболист уже дебютировал в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором отличился забитым мячом.



«Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в «Тереке» началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте в матче 30-го тура против «Томи».



Карьера футболиста примечательна тем, что он выступал во всех дивизионах России. В РФПЛ Кацаев являлся игроком «Терека», в ФНЛ Адлан выступал в составе двух дальневосточных клубов — «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия», а во втором дивизионе Адлан защищал цвета «Кавказтрансгаза-2005» и «Терека-2». К тому же новичок «Анжи» успел побывать в польской команде «Лехия», — информирует сайт махачкалинцев.