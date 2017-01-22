«Урал» проиграл действующему чемпиону Румынии
«Урал» проиграл в первом контрольном матче 2017 года.
Соперником «шмелей» был действующий чемпион Румынии и участник 1/16 финала Лиги Европы — «Астра». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу румынской команды.
«Урал» (стартовый состав): Арапов, Хозин, Новиков, Панков, Меркулов, Подоксёнов, Глушков, Павленко, Серченков, Ставпец, Ролон (на просмотре).
Контрольный матч
«Урал» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 2:4.
Голы у «Урала»: Павленко, 25 (1:1); Хозин, 55 (2:1).
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