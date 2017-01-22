Дмитрий и Кирилл Комбаровы: такие разные близнецы
Сегодня 30 лет исполняется братьям Комбаровым — Дмитрию и Кириллу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый отметил юбилей на сборе «Спартака» и весной будет бороться за золотые медали. Второй — перебрался в январе из тонущей безденежной «Томи» в «Арсенал» и теперь намерен помочь тулякам сохранить прописку в
В современном футболе 30-летнюю отметку принято считать знаковой, ее достижение автоматически переводит игроков из категории просто опытных
— Мог добиться и большего, — сказал в недавнем интервью «СЭ» один из двух сегодняшних юбиляров, Кирилл Комбаров. — Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы выступать хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют….
Оптимистичному настрою Кирилла можно только порадоваться, и хочется пожелать, чтобы все его похвальные стремления в один прекрасный день воплотились в жизнь. Но все же вряд ли старший брат хотя бы чуточку не лукавил, когда произносил слово «доволен». Мечтал он
А Дмитрий сейчас в ОАЭ готовится вместе со «Спартаком» к весенней битве за чемпионство. Он — лидер
Кирилл же, отыграв в молодежке столько же матчей, сколько и брат, в главную национальную команду страны до сих пор ни разу не вызывался. И в «Спартаке» он за пять лет своим так и не стал.
А ведь
К тому моменту без них двоих уже нельзя было представить
В 2008-м вместе с Андреем Кобелевым братья дошагали до первого для себя командного успеха — бронзы чемпионата России (Кирилл к тому же попал в список 33-лучших футболистов). Летом 2009-го состоялся их общий дебют в Лиге чемпионов — на переполненной арене в Глазго был бит «Селтик». В ответном матче, правда, шотландцы все равно оказались сильнее, и до группового этапа «Динамо» дошагать не смогло.
А уже через год братья, не испугавшись гнева болельщиков, решились на возвращение в «Спартак». Там их ждали и родные цвета, и новые амбиции, и Лига чемпионов. А еще со временем — и разлука, о которой на тот момент, впрочем, догадаться было непросто.
Почему же параллельные прямые
КАК ВАЖНО НАЧАТЬ ИГРАТЬ В НОВОЙ КОМАНДЕ СРАЗУ
За переход Комбаровых в 2010-м
И так уж получилось, что левофланговый Дмитрий тому «Спартаку» изначально оказался куда нужнее, чем Кирилл. Потому что звездный и дорогостоящий Макгиди приехал как раз на правый край средней линии, а в обороне на той бровке у
Мы знаем, как многое в спорте порой решают стартовый рывок, инерция и обстоятельства. И так уж получилось, что сложились они на тот момент против Кирилла.
КИРИЛЛ VS ПАРШИВЛЮК И МАКГИДИ
Со временем Карпин переделал братьев из хавбеков в защитников, и Дмитрий со своей выносливостью и универсальностью застолбил левый фланг обороны на долгие годы. У него ведь и конкурентов толком не было — при всем уважении к Ходыреву, Андрею Иванову или раннему Федору Кудряшову. Кириллу, как мы заметили выше, в этом плане пришлось куда сложнее. Но все же один сезон, которым можно гордиться, он в «Спартаке» провел — это был переходный чемпионат-2011/12. Паршивлюк сначала восстанавливался от первого разрыва крестообразных связок, потом получал новые повреждения, выбывал на пару месяцев и Макгиди, и все это «помогло» старшему из братьев Комбаровых принять участие в 37 матчах
На тот же период и приходятся два его единственных гола за
ПОДАРОК ДМИТРИЮ ОТ СУДЬБЫ
Что же есть у одного брата, но у нет у другого? Нельзя же сказать, что
— Считаю, что мы равны. — сказал Кирилл, сравнивая две карьеры. — Это как минимум! Но,
СОЕДИНЯТСЯ ЛИ ПУТИ ВНОВЬ?
Время в «Спартаке» шло, Кирилл выходил на поле все реже и реже (в чемпионате-2013/14 — лишь шесть матчей), и с каждым днем становилось все очевиднее: необходимы перемены. Возможно, пытаться найти себе новый клуб надо было даже чуть раньше. В итоге сезон-2014/15
Спортивные пути братьев соединились вновь, но совсем ненадолго. Команда образца прошлого года при Дмитрии Аленичеве быстро погрязла в склоках и скандалах. Спустя несколько месяцев руководство вдруг заявило, что «некоторые футболисты тянут партнеров назад», и ближайшей же зимой эти «некоторые» разбрелись по разным клубам. Попал под раздачу и Кирилл. Разобраться, кто прав, а кто — виноват, откуда растут ноги у того или иного решения, слишком сложно. Сам Комбаров, к примеру, говорил, что Аленичев хотел оставить его в команде, но руководство решило не продлевать контракт. Бывший главный тренер утверждал, что отстранить футболиста от основы было общим решением.
Как бы то ни было, теперь Кирилл в «Арсенале» решает свои задачи, а Дмитрий в «Спартаке» — свои. Но мечта сыграть в одной команде
Мы же еще раз поздравим братьев с юбилеем и пожелаем, чтобы все поставленные цели были ими рано или поздно достигнуты. Чтобы Кирилл догнал, а, может, даже и перегнал брата. Чтобы хотя бы ненадолго, но их дороги пересеклись в сборной. Чтобы здоровье позволяло играть обоим еще
Ведь в 30 лет зачастую все только начинается — даже в футболе.
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