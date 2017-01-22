Дмитрий и Кирилл Комбаровы: такие разные близнецы

Первый отметил юбилей на сборе «Спартака» и весной будет бороться за золотые медали. Второй — перебрался в январе из тонущей безденежной «Томи» в «Арсенал» и теперь намерен помочь тулякам сохранить прописку в премьер-лиге. «СЭ» размышляет, почему спортивные карьеры близнецов получаются настолько разными. Кирилл Комбаров: «Судьба сделала брату огромный подарок».

В современном футболе 30-летнюю отметку принято считать знаковой, ее достижение автоматически переводит игроков из категории просто опытных куда-то ближе к ветеранам. И пусть развитие медицины позволяет ныне выступать дольше и счастливее, чем прежде, и нередко случается, что на четвертом десятке футболистов ждут успехи, которых в более молодые годы они и представить себе не могли, момент по-прежнему сохраняет важность. Хотя бы — с точки зрения психологии. Кто-то уже нет-нет да и оглядывается изредка назад, размышляя о промежуточных достижениях.

— Мог добиться и большего, — сказал в недавнем интервью «СЭ» один из двух сегодняшних юбиляров, Кирилл Комбаров. — Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы выступать хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют….

Оптимистичному настрою Кирилла можно только порадоваться, и хочется пожелать, чтобы все его похвальные стремления в один прекрасный день воплотились в жизнь. Но все же вряд ли старший брат хотя бы чуточку не лукавил, когда произносил слово «доволен». Мечтал он когда-то наверняка явно о большем, чем о борьбе за выживание вместе с «Томью» или тульским «Арсеналом».

А Дмитрий сейчас в ОАЭ готовится вместе со «Спартаком» к весенней битве за чемпионство. Он — лидер красно-белых, надевавший не раз капитанскую повязку в предыдущих сезонах и получавший от болельщиков «Золотого кабана». Летом его наверняка ждет Кубок конфедераций в составе сборной России, за которую он провел уже 41 матч. За его спиной два чемпионата Европы и мировое первенство в Бразилии, а домашний ЧМ-2018, если все сложится хорошо, станет четвертым международным турниром.

Кирилл же, отыграв в молодежке столько же матчей, сколько и брат, в главную национальную команду страны до сих пор ни разу не вызывался. И в «Спартаке» он за пять лет своим так и не стал.

КОГДА-ТО ЛУЧШИМ БЫЛ КИРИЛЛ

А ведь когда-то их с Дмитрием карьеры развивались одинаково стремительно. Они вместе уходили из школы «Спартака» из-за конфликта с тренером, вместе делали первые шаги в «Динамо», вместе поднимались от дублеров наверх. Правда, их дебюты небольшое время все-таки разделило — Дмитрий впервые вышел на поле 18 лет в 2005-м, а в 2006-м при Юрии Семине стал уже твердым игроком стартового состава, тогда как Кирилл ждал первого матча за основу до осени 2006-го. Впрочем, старший брат хоть и дольше запрягал, зато быстрее приехал к первому достижению. По итогам 2007-го Кирилл удостоился премии «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России.

К тому моменту без них двоих уже нельзя было представить бело-голубых. Они резво носились по разным флангам в полузащите с почетными 7-м и 9-м номерами на спинах. Оба — с хорошей скоростью, цепкостью, приличным техническим арсеналом, умением как сыграть накоротке, так и выполнить резаную подачу в штрафную. Болельщики «Динамо», глядя на зрелую игру молодых воспитанников, не могли нарадоваться. И нередко случались отличные голы, когда один Комбаров простреливал — а другой на противоположном фланге замыкал.

В 2008-м вместе с Андреем Кобелевым братья дошагали до первого для себя командного успеха — бронзы чемпионата России (Кирилл к тому же попал в список 33-лучших футболистов). Летом 2009-го состоялся их общий дебют в Лиге чемпионов — на переполненной арене в Глазго был бит «Селтик». В ответном матче, правда, шотландцы все равно оказались сильнее, и до группового этапа «Динамо» дошагать не смогло.

А уже через год братья, не испугавшись гнева болельщиков, решились на возвращение в «Спартак». Там их ждали и родные цвета, и новые амбиции, и Лига чемпионов. А еще со временем — и разлука, о которой на тот момент, впрочем, догадаться было непросто.

Почему же параллельные прямые все-таки разошлись в стороны?

КАК ВАЖНО НАЧАТЬ ИГРАТЬ В НОВОЙ КОМАНДЕ СРАЗУ

За переход Комбаровых в 2010-м красно-белые заплатили 10 миллионов евро. Приобретение двух молодых фланговых россиян стало частью одной из самых масштабных и денежных трансферных кампаний в современной истории клуба — тем же летом Валерию Карпину удалось подписать еще Диканя, Пареху и Макгиди.

И так уж получилось, что левофланговый Дмитрий тому «Спартаку» изначально оказался куда нужнее, чем Кирилл. Потому что звездный и дорогостоящий Макгиди приехал как раз на правый край средней линии, а в обороне на той бровке у красно-белых имелись Паршивлюк и Макеев. Но старший брат не мог бороться за место в составе даже при всем желании, ведь перешел в новую команду он, будучи травмированным. И если Дмитрий начал играть сразу, то Кирилл долго наблюдал со стороны, а вылечиться и восстановиться смог лишь в самой концовке сезона.

Мы знаем, как многое в спорте порой решают стартовый рывок, инерция и обстоятельства. И так уж получилось, что сложились они на тот момент против Кирилла.

КИРИЛЛ VS ПАРШИВЛЮК И МАКГИДИ

Со временем Карпин переделал братьев из хавбеков в защитников, и Дмитрий со своей выносливостью и универсальностью застолбил левый фланг обороны на долгие годы. У него ведь и конкурентов толком не было — при всем уважении к Ходыреву, Андрею Иванову или раннему Федору Кудряшову. Кириллу, как мы заметили выше, в этом плане пришлось куда сложнее. Но все же один сезон, которым можно гордиться, он в «Спартаке» провел — это был переходный чемпионат-2011/12. Паршивлюк сначала восстанавливался от первого разрыва крестообразных связок, потом получал новые повреждения, выбывал на пару месяцев и Макгиди, и все это «помогло» старшему из братьев Комбаровых принять участие в 37 матчах премьер-лиги из 44.

На тот же период и приходятся два его единственных гола за красно-белых — в Лиге Европы в ворота «Порту» и «Легии». В мае 2012-го «Спартак» в красивом матче переиграл «Локомотив» и завоевал серебряные медали, Кирилл провел на поле все 90 минут. Но уже в следующем сезоне, даже с учетом новой тяжелой травмы Паршивлюка, он стал играть куда реже. Эмери предпочитал справа работоспособного и старательного Макеева, пусть и со всеми его атакующими недостатками. А вот Дмитрий при испанском специалисте, в отличие от брата, расцвел и провел один из самых ярких отрезков в карьере с точки зрения личной статистики — шесть голов и четыре передачи за 17 туров.

ПОДАРОК ДМИТРИЮ ОТ СУДЬБЫ

Что же есть у одного брата, но у нет у другого? Нельзя же сказать, что кто-то из них однозначно талантливее, техничнее, старательнее. А если уж размышлять о характере, то многие люди, знакомые с Дмитрием и Кириллом, говорят, что у второго он в чем-то даже сильнее… Но одно преимущество у нынешнего спартаковца все же есть. И его в интервью «СЭ» недавно справедливо отметил старший брат.

— Считаю, что мы равны. — сказал Кирилл, сравнивая две карьеры. — Это как минимум! Но, во-первых, так сложились обстоятельства. А, во-вторых, Дима левоногий. У нас в стране практически нет игроков, способных закрыть позиции левого защитника и хава. В этом плане судьба сделала брату огромный подарок. А мне как правше сложнее, конкуренция гораздо выше….

СОЕДИНЯТСЯ ЛИ ПУТИ ВНОВЬ?

Время в «Спартаке» шло, Кирилл выходил на поле все реже и реже (в чемпионате-2013/14 — лишь шесть матчей), и с каждым днем становилось все очевиднее: необходимы перемены. Возможно, пытаться найти себе новый клуб надо было даже чуть раньше. В итоге сезон-2014/15 Комбаров-старший провел в «Торпедо» на правах аренды. Играл вполне достойно и заслужил еще один шанс в «Спартаке».

Спортивные пути братьев соединились вновь, но совсем ненадолго. Команда образца прошлого года при Дмитрии Аленичеве быстро погрязла в склоках и скандалах. Спустя несколько месяцев руководство вдруг заявило, что «некоторые футболисты тянут партнеров назад», и ближайшей же зимой эти «некоторые» разбрелись по разным клубам. Попал под раздачу и Кирилл. Разобраться, кто прав, а кто — виноват, откуда растут ноги у того или иного решения, слишком сложно. Сам Комбаров, к примеру, говорил, что Аленичев хотел оставить его в команде, но руководство решило не продлевать контракт. Бывший главный тренер утверждал, что отстранить футболиста от основы было общим решением.

Как бы то ни было, теперь Кирилл в «Арсенале» решает свои задачи, а Дмитрий в «Спартаке» — свои. Но мечта сыграть в одной команде по-прежнему есть у каждого. И личные амбиции, если прочитать любое их интервью, до сих пор высоки.

Мы же еще раз поздравим братьев с юбилеем и пожелаем, чтобы все поставленные цели были ими рано или поздно достигнуты. Чтобы Кирилл догнал, а, может, даже и перегнал брата. Чтобы хотя бы ненадолго, но их дороги пересеклись в сборной. Чтобы здоровье позволяло играть обоим еще долго-долго.

Ведь в 30 лет зачастую все только начинается — даже в футболе.