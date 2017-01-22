Футболист молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале»
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Урал» просматривает нападающего молодежной сборной Аргентины Макси Ролона. Об этом сообщает
пресс-служба екатеринбургской команды.
22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской «Астры», который проходит в рамках сбора «Урала» на Кипре.
Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Его предыдущим клубом был бразильский «Сантос». С лета 2016 года является свободным агентом.
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