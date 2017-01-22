Футболист молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале»

22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской «Астры», который проходит в рамках сбора «Урала» на Кипре.

Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Его предыдущим клубом был бразильский «Сантос». С лета 2016 года является свободным агентом.