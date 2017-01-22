«Валенсия» интересуется футболистом «Локомотива» Н’Динга
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Валенсия» заинтересован в приобретении конголезского полузащитника российского «Локомотива» Дельвина Н’Динга. Об этом сообщает портал fichajes.com.
Также отмечается, что «Валенсия» интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за железнодорожников в 2013—2014 годах.
Н’Динга играет за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter