«Валенсия» интересуется футболистом «Локомотива» Н’Динга

Также отмечается, что «Валенсия» интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за железнодорожников в 2013—2014 годах.

Н’Динга играет за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.