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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28510035/
22 января 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Валенсия» интересуется футболистом «Локомотива» Н’Динга

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Валенсия» заинтересован в приобретении конголезского полузащитника российского «Локомотива» Дельвина Н’Динга. Об этом сообщает портал fichajes.com.

Также отмечается, что «Валенсия» интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за железнодорожников в 2013—2014 годах.

Н’Динга играет за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.

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