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22 января 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Имена всех игроков-кандидатов в ФК «Томь» станут известны 23 января

Имена всех футболистов, которые пройдут просмотр в футбольном клубе «Томь», станут известны 23 января, когда наступит ясность по авиабилетам, сообщил агентству «Р-Спорт» спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

В пятницу РФС запретил «Томи» регистрировать новых футболистов. В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе, из-за которых всем игрокам основного состава было предложено стать свободными агентами с 1 января. Сбор «Томи» в Турции пройдет с 23 января по 7 февраля.

«Два футболиста “Зенита-2” — Кирилл Костин и Никита Саламатов — поедут на просмотр в “Томь”, они летят с нами на сбор, но не за счет клуба, а за счет агентов. Это не секрет. Как уже известно, еще один игрок тульского “Арсенала” Александр Горбатюк также поедет на просмотр. На сборе будет просматриваться еще ряд футболистов, но ясность по тому, кто именно это будет, наступит завтра, поскольку сейчас не все понятно с билетами», — сказал Кудряшов по телефону.

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