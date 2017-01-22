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22 января 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Румынский полузащитник Бикфалви не полетит на сбор с ФК «Томь»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Румынский полузащитник Эрик Бикфалви и белорусский защитник Максим Бордачев с большой долей вероятности покинут футбольный клуб «Томь». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Бикфалви не полетит с командой на первый зимний сбор, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний атакующий полузащитник, на счету которого в текущем сезоне три гола в 15 матчах, имеет предложения из Турции, Бельгии и России. 30-летний Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

«Томь», которая не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу с начала сезона, потеряла после первой части сезона большую часть состава. Команду покинули 13 игроков, и большинство из них воспользовались правом расторгнуть контракты через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Ранее руководство клуба заявило, что может доиграть сезон молодежным составом.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками в активе.

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