Румынский полузащитник Бикфалви не полетит на сбор с ФК «Томь»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бикфалви не полетит с командой на первый зимний сбор, который начнется в понедельник и пройдет в Турции. 28-летний атакующий полузащитник, на счету которого в текущем сезоне три гола в 15 матчах, имеет предложения из Турции, Бельгии и России. 30-летний Бордачев отправится на сбор, однако у него есть предложения из Турции и России. Томский клуб готов расстаться с обоими, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

«Томь», которая не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу с начала сезона, потеряла после первой части сезона большую часть состава. Команду покинули 13 игроков, и большинство из них воспользовались правом расторгнуть контракты через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Ранее руководство клуба заявило, что может доиграть сезон молодежным составом.