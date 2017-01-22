Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС
МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/.
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал глупостью сообщения о том, что в сентябре прошлого года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза (РФС).
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В воскресенье британское издание Daily Mail сообщило, что просьба главы ФИФА была связана с тем, что имя Мутко якобы фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Мутко 24 сентября был переизбран на пост президента РФС.
«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — сказал Мутко.
18 июля независимая комиссия WADA представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже WADA призвало комитет ФИФА по этике расследовать деятельность Мутко.
Окончательные итоги расследования Макларен представил 9 декабря. Он заявил, что у комиссии нет доказательств причастности Мутко к сокрытию антидопинговых нарушений.
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