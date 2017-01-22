Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье британское издание Daily Mail сообщило, что просьба главы ФИФА была связана с тем, что имя Мутко якобы фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Мутко 24 сентября был переизбран на пост президента РФС.

«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — сказал Мутко.

18 июля независимая комиссия WADA представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже WADA призвало комитет ФИФА по этике расследовать деятельность Мутко.

Окончательные итоги расследования Макларен представил 9 декабря. Он заявил, что у комиссии нет доказательств причастности Мутко к сокрытию антидопинговых нарушений.