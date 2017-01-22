Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28509525/
22 января 2017, 11:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал глупостью сообщения о том, что в сентябре прошлого года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза (РФС).

Ранее данную информацию распространило британское издание Daily Mail. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье британское издание Daily Mail сообщило, что просьба главы ФИФА была связана с тем, что имя Мутко якобы фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Мутко 24 сентября был переизбран на пост президента РФС.

«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — сказал Мутко.

18 июля независимая комиссия WADA представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже WADA призвало комитет ФИФА по этике расследовать деятельность Мутко.

Окончательные итоги расследования Макларен представил 9 декабря. Он заявил, что у комиссии нет доказательств причастности Мутко к сокрытию антидопинговых нарушений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС

Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open

Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021 по биатлону