Таски: Думаю, весной начну переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Футболист перешел в «Спартак» в августе 2013 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня.

«Сейчас нет смысла говорить о том, куда и когда я могу перейти в ходе нынешнего трансферного окна. Да, у меня есть предложения в том числе от турецких клубов, но я хочу остаться в “Спартаке” и выиграть с командой чемпионат, это я для себя решил четко. Я становился чемпионом со “Штутгартом”, с “Баварией” и хочу сделать это в третий раз со “Спартаком”. Мой контракт истекает летом; думаю, что по ходу второй части чемпионата мы начнем переговоры с руководством клуба о новом соглашении», — сказал Таски.

«Очень легко могу себе представить, что останусь в Москве на более долгий срок», — добавил он.

На вопрос о том, когда он полностью восстановится от травмы, Таски ответил: «Пока не могу сказать, когда вернусь к тренировкам в общей группе, прогнозировать сложно. У меня надрыв внутренней связки. Конечно, я хочу вернуться как можно быстрее, но сейчас я должен делать все шаг за шагом, постепенно. Повреждение я получил в последнем матче чемпионата против «Рубина».

Пятиочковый отрыв от «Зенита» — ничто

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Турнир возобновится в начале марта. Главным тренером команды является итальянец Массимо Каррера, который вошел в тренерский штаб красно- белых в июле в качестве помощника Дмитрия Аленичева. В августе Аленичев был отправлен в отставку, и Каррера возглавил команду.

«У Карреры есть план, который он сумел хорошо передать команде. Мы хорошо защищаемся, как команда, также у нас есть воля к победе — это то, что тренер до нас доносит, а мы стараемся показать на поле. Самое важное для всех нас — стать чемпионами. Такая команда, как “Спартак”, всегда должна бороться за самые высокие места, в крайнем случае — за медали», — заявил Таски.

Ближайшим преследователем «Спартака» в чемпионате России является «Зенит», отстающий на пять очков. «Пятиочковый отрыв от “Зенита” — это ничто, — констатировал Таски. — Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а “Зениту” выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого — весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры и тем более, нужно избежать какой-либо расслабленности».

Кутепов может вырасти в очень сильного защитника

По словам Таски, в чемпионате России много молодых перспективных игроков, которым для прогресса им нужен международный опыт. «В России играет много молодых перспективных игроков, которые будут прогрессировать с течением времени, но для них важно играть не только в чемпионате России, но и в европейских турнирах, в Лиге чемпионов. Илья Кутепов (защитник “Спартака” — Прим. ТАСС) — очень перспективный игрок, который будет играть на домашнем чемпионате мира в составе сборной. При должном отношении к работе он может вырасти в очень сильного защитника, но, повторюсь, что для прогресса важно играть не только внутренние, но и международные матчи», — сказал собеседник агентства.

«Я думаю, что чемпионат России достаточно сильный турнир, не могу назвать его слабым, — сказал защитник. — Здесь очень сложно набирать очки, и любая команда может практически на равных играть с любым соперником. Есть четверка ведущих чемпионатов — Англия, Германия, Италия и Испания — а российский идет следом за ними. Еще один показатель силы чемпионата России — удачные выступления тех или иных клубов в Европе. Некоторые думают, что российские команды в Лиге чемпионов или Лиге Европы обыграть легко, но часто это не подтверждается», — сказал Таски.

Информация о «сливе» Аленичева похожа на шутку

Защитник считает, что обсуждать работу в «Спартаке» предыдущего тренера Дмитрия Аленичева — некорректно. «Я не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в “Спартаке”. При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков (в чемпионате), а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки — все нужно рассматривать, как единое целое», — отметил игрок.