Mail on Sunday: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС
Британское издание Mail on Sunday утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре позвонил Виталию Мутко и попросил его не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза.
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Видимо, что-то случилось...
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Издание отмечает, что такая просьба Инфантино связана с тем, что Мутко был упомянут в докладе ВАДА как человек, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в
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