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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28508421/
22 января 2017, 10:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Mail on Sunday: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС

Британское издание Mail on Sunday утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино в сентябре позвонил Виталию Мутко и попросил его не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза.

Британское издание <span class=error>Mail</span> on Sunday утверждает что президент ФИФА <span class=error>Джанни</span> <span class=error>Инфантино</span> в сентябре позвонил Виталию <span class=error>Мутко</span> и попросил его не выдвигаться на пост президента Российского футбольного союза. Увеличить
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Издание отмечает, что такая просьба Инфантино связана с тем, что Мутко был упомянут в докладе ВАДА как человек, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК. После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году. За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и посоветовал ему отказаться от идеи стать главой Российского футбольного союза. Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом РФС.
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