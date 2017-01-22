Mail on Sunday: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС

Издание отмечает, что такая просьба Инфантино связана с тем, что Мутко был упомянут в докладе ВАДА как человек, игравший активную роль в сокрытии допинга в России. Летом Мутко даже не смог посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в связи с соответствующим решением МОК. После этого в ФИФА обеспокоились тем, что Мутко занимает ряд руководящих должностей в футболе. В частности, Мутко был членом совета ФИФА и руководил заявкой России по принятию чемпионата мира в 2018 году. За несколько дней до выборов президента РФС Инфантино позвонил Мутко и посоветовал ему отказаться от идеи стать главой Российского футбольного союза. Однако Мутко проигнорировал просьбу Инфантино и в итоге был избран президентом РФС.