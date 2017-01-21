Жамалетдинов: Для первого раза сыграл хорошо, тренер даст мне ещё шанс

«Сборы непростые. Тренер дал шанс проявить себя, в первой же игре поставил в стартовый состав. Я действовал не на своей позиции: оба тайма — в разных амплуа. Думаю, для первого раза сыграл хорошо — удалось забить. Команда качественно подготовилась к спаррингу и в целом неплохо сыграла.



Впереди ещё два сбора. Постараюсь хорошо их провести, качественно подготовиться ко второй половине сезона. Впереди немало товарищеских игр, и, думаю, тренер ещё даст шанс себя проявить. А там уже всё зависит от меня. Моя цель — как можно ближе подойти к основному составу», — передаёт слова Жамалетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.