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21 января 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жамалетдинов: Для первого раза сыграл хорошо, тренер даст мне ещё шанс

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от товарищеского матча со швейцарским «Воленом» (3:0), в котором ему удалось отличиться голом на 63-й минуте.

«Сборы непростые. Тренер дал шанс проявить себя, в первой же игре поставил в стартовый состав. Я действовал не на своей позиции: оба тайма — в разных амплуа. Думаю, для первого раза сыграл хорошо — удалось забить. Команда качественно подготовилась к спаррингу и в целом неплохо сыграла.

Впереди ещё два сбора. Постараюсь хорошо их провести, качественно подготовиться ко второй половине сезона. Впереди немало товарищеских игр, и, думаю, тренер ещё даст шанс себя проявить. А там уже всё зависит от меня. Моя цель — как можно ближе подойти к основному составу», — передаёт слова Жамалетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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Футболисты ЦСКА разгромили «Волен» в контрольном матче

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли швейцарский «Волен» счетом 3:0 в контрольном матче на сборе в Испании. Два мяча забил Алексей Ионов, еще раз отличился Тимур Жамалетдинов. Это была первая игра армейцев под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.
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