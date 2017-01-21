Футболисты ЦСКА разгромили «Волен» в контрольном матче
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли швейцарский «Волен» счетом 3:0 в контрольном матче на сборе в Испании. Два мяча забил Алексей Ионов, еще раз отличился Тимур Жамалетдинов. Это была первая игра армейцев под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.
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В следующем матче армейцы 22 января сыграют с польским «Пястом».
В чемпионате России ЦСКА проведет первый матч после зимней паузы 4 марта дома против петербургского «Зенита».
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