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21 января 2017, 19:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты ЦСКА разгромили «Волен» в контрольном матче

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли швейцарский «Волен» счетом 3:0 в контрольном матче на сборе в Испании. Два мяча забил Алексей Ионов, еще раз отличился Тимур Жамалетдинов. Это была первая игра армейцев под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

Это была первая игра армейцев под руководством нового главного тренера Виктора <span class=error>Гончаренко</span>. Увеличить
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В следующем матче армейцы 22 января сыграют с польским «Пястом».

В чемпионате России ЦСКА проведет первый матч после зимней паузы 4 марта дома против петербургского «Зенита».

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