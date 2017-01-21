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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28506918/
21 января 2017, 19:36 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Арсенал» сыграет с «Пахтакором»

«Арсенал» на сборах в Турции сыграет с «Пахтакором», сообщает официальный сайт туляков.

Встреча запланирована на 18 февраля. Ранее стало известно, что подопечные Сергея Кирьякова также встретятся с «Шахтером» из Караганды (23 января), «Марибором» (1 февраля), «Радником» (5 февраля), «Милсами» (9 февраля), «Астаной» (21 февраля) и тбилисским «Динамо» (25 февраля). Один матч «Арсенал» уже провел — 19 января команда сыграла вничью с «Лудогорцем (1:1).

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