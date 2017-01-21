«Арсенал» сыграет с «Пахтакором»

Встреча запланирована на 18 февраля. Ранее стало известно, что подопечные Сергея Кирьякова также встретятся с «Шахтером» из Караганды (23 января), «Марибором» (1 февраля), «Радником» (5 февраля), «Милсами» (9 февраля), «Астаной» (21 февраля) и тбилисским «Динамо» (25 февраля). Один матч «Арсенал» уже провел — 19 января команда сыграла вничью с «Лудогорцем (1:1).