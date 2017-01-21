Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае
«Зенит» завершил первый зимний сбор, который проходил в течение 11 дней в Дубае.
Команда тренировалась на поле стрелкового клуба «Джебель-Али» и провела шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы и трижды сыграла вничью.
Лучшим бомбардиром сбора стал форвард Александр Кокорин. На счету 25-летнего нападающего
Теперь игроки «Зенита» получат три выходных дня, а 25 и 26 января будут тренироваться в
Информация о соперниках и расписание контрольных матчей станут известны позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter