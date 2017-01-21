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21 января 2017, 19:34 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае

«Зенит» завершил первый зимний сбор, который проходил в течение 11 дней в Дубае.

Команда тренировалась на поле стрелкового клуба «Джебель-Али» и провела шесть контрольных матчей, в которых одержала три победы и трижды сыграла вничью.

Лучшим бомбардиром сбора стал форвард Александр Кокорин. На счету 25-летнего нападающего хет-трик в матче с «Сохаром» и по одному мячу в ворота «Видеотона» и «Чанчунь Ятай».

Теперь игроки «Зенита» получат три выходных дня, а 25 и 26 января будут тренироваться в Санкт-Петербурге, после чего команда отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдет второй сбор.

Информация о соперниках и расписание контрольных матчей станут известны позже.

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