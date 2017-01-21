«Оренбург» сыграл вничью с бакинским «Интером»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли швейцарский «Волен» счетом 3:0 в контрольном матче на сборе в Испании. Два мяча забил Алексей Ионов, еще раз отличился Тимур Жамалетдинов. Это была первая игра армейцев под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.