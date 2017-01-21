«Оренбург» сыграл вничью с бакинским «Интером»
В рамках подготовки к весенней части сезона российской
Премьер-Лиги «Оренбург» провёл товарищеский матч с «Интером» из Баку.
Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 1:1.
Единственный мяч российского клуба на 81-й минуте забил полузащитник Марат Шогенов.
После 17 туров РФПЛ «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Товарищеские матчи.
«Оренбург» (Россия) — «Интер» (Баку, Азербайджан) — 1:1 (0:0.
Голы: Шогенов, 81 (1:0),