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21 января 2017, 19:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Оренбург» сыграл вничью с бакинским «Интером»

В рамках подготовки к весенней части сезона российской Премьер-Лиги «Оренбург» провёл товарищеский матч с «Интером» из Баку.

Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 1:1.

Единственный мяч российского клуба на 81-й минуте забил полузащитник Марат Шогенов.

После 17 туров РФПЛ «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Товарищеские матчи.
«Оренбург» (Россия) — «Интер» (Баку, Азербайджан) — 1:1 (0:0.
Голы: Шогенов, 81 (1:0), Фаркад-Азад, 90 (1:1).

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