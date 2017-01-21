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21 января 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Зенита» получат три выходных после сбора в Дубае

«Зенит» провёл заключительный контрольный матч на первом сборе в Дубае и вечером отправится в Санкт-Петербург.

«Зенит» тренировался на поле стрелкового клуба «Джебель-Али» на протяжении 11 дней и провёл шесть матчей, в которых одержал три победы и трижды сыграл вничью. Лучшим бомбардиром контрольных игр в Дубае стал Александр Кокорин, забивший пять мячей.

Планируется, что команда получит три дня выходных. 25 и 26 января «Зенит» проведёт серию тренировок в Петербурге, после чего отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдёт второй тренировочный сбор. Информация о соперниках и расписание контрольных матчей будут опубликованы дополнительно, — информирует сайт «Зенита».

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