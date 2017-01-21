Игроки «Зенита» получат три выходных после сбора в Дубае

«Зенит» тренировался на поле стрелкового клуба «Джебель-Али» на протяжении 11 дней и провёл шесть матчей, в которых одержал три победы и трижды сыграл вничью. Лучшим бомбардиром контрольных игр в Дубае стал Александр Кокорин, забивший пять мячей.



Планируется, что команда получит три дня выходных. 25 и 26 января «Зенит» проведёт серию тренировок в Петербурге, после чего отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдёт второй тренировочный сбор. Информация о соперниках и расписание контрольных матчей будут опубликованы дополнительно, — информирует сайт «Зенита».