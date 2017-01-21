Магомед Оздоев: В «Шальке» хотели меня оставить, но пришлось отказаться
Полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорту» рассказал о сорвавшемся трансфере в «Шальке», вере и сбывшейся мечте.
«МЫСЛЕЙ ОБ УХОДЕ ИЗ “РУБИНЫ” НЕ БЫЛО»
— Как оцените свою игру в прошедшем году?
— Относительно хорошо. Забил первый гол за сборную России. Было много позитивных моментов. Клуб показал неплохой результат. Конечно, хотелось бы большего, но не все сразу. Будем наверстывать.
— Сергей Рыжиков в недавнем интервью «Советскому спорту» сказал, что притирка главного тренера и команды закончилась, и весной результаты будут лучше. Согласны?
— Не все зависит от притирки — есть еще много факторов. Должна быть фортуна. А для этого нужно много работать на тренировках. И когда удача придет — не упустить ее.
— Показалось, что после неудачного старта «Рубин» стал играть в оборонительный футбол.
— Не сказал бы, что в сугубо оборонительный. Конечно, были сделаны некоторые изменения, но нужно искать баланс. Мало, кто играет только в атаку или оборону.
— В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в запасе. Насколько тяжело пережили этот период?
— Старался быть позитивным. Конечно, порой и расстраивался, но не зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. И десятки лет работаешь не для того, чтобы в один миг
— Мысли об уходе из клуба не было?
— Нет, абсолютно. Если бы хотел уйти — ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов, значит — оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?
«ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА СОРВАЛСЯ ТРАНСФЕР В «ШАЛЬКЕ»
— В твиттере вы с иронией отнеслись к слуху о том, что вами интересовался «Марсель». Не верите в интерес такого клуба?
— Разве это интерес, когда говорят, что якобы
— А если появится реальное предложение из Европы, сразу согласитесь? Или будете ждать титула в России?
— Думаю, футболист всегда отталкивается от того, что у него происходит в карьере на данный момент. Я пока об этом не задумывался.
— В 2009 году вы уже играли за пределами России — в дубле киевского «Динамо».
— Да, приехал туда из грозненского «Терека». Запомнился серьезный уровень ребят. Сейчас многие из того состава играют в основе клуба, в сборной Украины. Например, Хачериди, вратарь Рудько, Жека Макаренко, играющий теперь левого защитника. В дубле Макаренко здорово смотрелся, но играл тогда на другой позиции — под нападающим. Удивился, когда увидел его слева в защите.
— Потом вы чуть не перешли в «Шальке».
— Ко мне был серьезный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но
СЕМИН И СОН
— Период, когда вы уходили из «Локомотива» — самый сложный в карьере?
— Нет, не самый. Сложностей вообще не было. Просто очень сильно хотел уйти и доказать самому себе, что готов играть.
— А какой тогда самый непростой период в карьере?
— Наверное, при Кучуке в «Локо», когда мало играл. Хотя и там были позитивные моменты. Мы заняли третье место, хоть и сыграл не так много матчей, но забивал и отдавал голевые передачи.
— Что вам помогает успокоиться, собраться силами в трудные моменты?
— В первую очередь вера в Бога. Верю, что все испытания даются свыше, чтобы, молясь, пройти через них.
— Вы сильно набожный человек?
— Смотря, как понимать «сильно набожный человек». Я пять раз в день молюсь, как и положено каждому мусульманину. Читал Коран, в переводе.
— Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?
— Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был
— Некоторые считают, что время Семина ушло.
— Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.
— В жизни часто общаетесь с ним?
— Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся
«СБЫЛАСЬ МЕЧТА»
— В первом круге многим запомнился ваш поход к болельщикам после слабого старта «Рубина». Тяжело ли идти к ревущей толпе, говорить с ней о
— Нет. Всегда хочется понять, что болельщиков беспокоит. Они такие же люди и не хотят побить меня, а просто хотят поговорить, чтобы их выслушали. И дали высказаться.
— Рушим еще один стереотип о российском футболисте. В одном интервью вы сказали, что отклонили предложение «Шахтера», которое в три раза превышало имеющийся у вас контракт. Долго думали?
— Нет, отказался сразу. Тогда я уже обещал, что останусь в «Локомотиве», хотел играть и прогрессировать. На тот момент я выбрал то, что по душе. Деньги для меня не играли столь уж большую роль.
— Вам — 24 года. Что занесете себе в актив?
— Бронзу с «Локомотивом». Для молодого парня из глубинки России это весомое достижение. Понятно, что хотелось большего — могли стать чемпионами. Ну, а самое главное — я стал профессиональным футболистом, выходил играть в футболке сборной.
— В середине года вы открыли свою футбольную школу. Помните, когда впервые появилось такое желание?
— Всегда мечтал об этом. С первого дня, как начал заниматься футбол, хотел открыть хорошую футбольную школу в поселке, где я вырос — в Сунже. Чтобы дети могли играть, тренироваться, пробиваться
— У вас таких условий не было?
— Абсолютно никаких не было. Было обычное поле, где всегда было много народу. Если есть кеды — хорошо, если нет — не жаловались, играли босиком. Был один мяч — делали
— В итоге сбылась мечта.
— Да, на том стадионе, где мы играли босиком, теперь моя школа. Пока только одно искусственное поле и на нем одна возрастная группа занимается, но планируем расширяться. Сейчас идет бумажная волокита по передаче стадиона в собственность школы. Поэтому пока нет возможности проводить
— В школе ребята не только из вашего поселка?
— С поселка несколько ребят. Остальные из других населенных пунктов. Их всех собирает специальный автомобиль, привозит на тренировку, а после развозит по домам. Сам в отпуске тоже всегда стараюсь приезжать, навещать родителей и школу.
— Нет боязни, что могут возникнуть проблемы с финансированием?
— У нас есть
БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО НЕ ВОЗЬМУТ НА ЕВРО-2016
— Непопадание на Евро-2016 стало трагедией для вас?
— Нет. Не делаю трагедий из того, что со мной происходит. Понимаю, что испытания даны мне свыше. Делаю выводу и иду дальше.
— Даже после травмы Денисова не было надежды?
— Абсолютно. Был уверен, что не пригласят.
— Чувствовали, что Слуцкий не рассчитывает?
— Мне сразу сказали знающие люди, что не вызовут.
— Обиды на Слуцкого нет? Вы ведь тогда провели неплохой отрезок сезона.
— Зачем мне на него обижаться? Не таю ни на кого обид. Поэтому хотел, чтобы у него все получилось. Слуцкий — хороший тренер, я его уважаю. Он многого добился.
— С какими чувствами смотрели Евро?
— Обидно было. Надо выносить уроки и идти дальше.
«НЕ МЕЛОМАН»
— Как проводите свободное время на сборах?
— Его не так много. Стараюсь выспаться.
— Музыка?
— Музыку не люблю особенно — не такой меломан. Могу иногда послушать в автобусе, когда Камболов включает колонки. Он
— Книги?
— Не скажу, что очень много читаю. Но стараюсь. Недавно прочел «Сын» Филиппа Майера. Очень понравилась — на одном дыхании прочитал.
— Фильмы?
— Триллеры, документальные картины, расследования.
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