Магомед Оздоев: В «Шальке» хотели меня оставить, но пришлось отказаться

«МЫСЛЕЙ ОБ УХОДЕ ИЗ “РУБИНЫ” НЕ БЫЛО»

— Как оцените свою игру в прошедшем году?

— Относительно хорошо. Забил первый гол за сборную России. Было много позитивных моментов. Клуб показал неплохой результат. Конечно, хотелось бы большего, но не все сразу. Будем наверстывать.

— Сергей Рыжиков в недавнем интервью «Советскому спорту» сказал, что притирка главного тренера и команды закончилась, и весной результаты будут лучше. Согласны?

— Не все зависит от притирки — есть еще много факторов. Должна быть фортуна. А для этого нужно много работать на тренировках. И когда удача придет — не упустить ее.

— Показалось, что после неудачного старта «Рубин» стал играть в оборонительный футбол.

— Не сказал бы, что в сугубо оборонительный. Конечно, были сделаны некоторые изменения, но нужно искать баланс. Мало, кто играет только в атаку или оборону.

— В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в запасе. Насколько тяжело пережили этот период?

— Старался быть позитивным. Конечно, порой и расстраивался, но не зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. И десятки лет работаешь не для того, чтобы в один миг из-за нескольких несыгранных матчей падать духом. Я разговаривал с тренерами и решил, что нужно пережить этот момент и работать дальше. Хорошо, что есть конкуренция. И главное, что она идет по спортивному принципу.

— Мысли об уходе из клуба не было?

— Нет, абсолютно. Если бы хотел уйти — ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов, значит — оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?

«ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА СОРВАЛСЯ ТРАНСФЕР В «ШАЛЬКЕ»

— В твиттере вы с иронией отнеслись к слуху о том, что вами интересовался «Марсель». Не верите в интерес такого клуба?

— Разве это интерес, когда говорят, что якобы кто-то предлагал футболиста Оздоева «Марселю»? Непонятно, кто вообще может меня предлагать, когда мой агент в это время отдыхает у себя на родине. Позвонил ему, спросил: «Ты что, в Марселе?». Он не понял в чем дело. Когда я объяснил, что вот, мол, в интернете пишут, он ответил: «Ага, в Марселе. Только если Грозный переименовали в Марсель».

— А если появится реальное предложение из Европы, сразу согласитесь? Или будете ждать титула в России?

— Думаю, футболист всегда отталкивается от того, что у него происходит в карьере на данный момент. Я пока об этом не задумывался.

— В 2009 году вы уже играли за пределами России — в дубле киевского «Динамо».

— Да, приехал туда из грозненского «Терека». Запомнился серьезный уровень ребят. Сейчас многие из того состава играют в основе клуба, в сборной Украины. Например, Хачериди, вратарь Рудько, Жека Макаренко, играющий теперь левого защитника. В дубле Макаренко здорово смотрелся, но играл тогда на другой позиции — под нападающим. Удивился, когда увидел его слева в защите.

— Потом вы чуть не перешли в «Шальке».

— Ко мне был серьезный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет все сорвалось. Руководство немецкого клуба все равно хотело меня подписать, но пришлось бы два года ждать возможности играть. Из-за этого же не получилось подписать взрослый контракт с киевским «Динамо». В итоге вернулся в Россию.

СЕМИН И СОН

— Период, когда вы уходили из «Локомотива» — самый сложный в карьере?

— Нет, не самый. Сложностей вообще не было. Просто очень сильно хотел уйти и доказать самому себе, что готов играть.

— А какой тогда самый непростой период в карьере?

— Наверное, при Кучуке в «Локо», когда мало играл. Хотя и там были позитивные моменты. Мы заняли третье место, хоть и сыграл не так много матчей, но забивал и отдавал голевые передачи.

— Что вам помогает успокоиться, собраться силами в трудные моменты?

— В первую очередь вера в Бога. Верю, что все испытания даются свыше, чтобы, молясь, пройти через них.

— Вы сильно набожный человек?

— Смотря, как понимать «сильно набожный человек». Я пять раз в день молюсь, как и положено каждому мусульманину. Читал Коран, в переводе.

— Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?

— Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в “Локо”. Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.

— Некоторые считают, что время Семина ушло.

— Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.

— В жизни часто общаетесь с ним?

— Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин — один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два — это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.

«СБЫЛАСЬ МЕЧТА»

— В первом круге многим запомнился ваш поход к болельщикам после слабого старта «Рубина». Тяжело ли идти к ревущей толпе, говорить с ней о чем-то?

— Нет. Всегда хочется понять, что болельщиков беспокоит. Они такие же люди и не хотят побить меня, а просто хотят поговорить, чтобы их выслушали. И дали высказаться.

— Рушим еще один стереотип о российском футболисте. В одном интервью вы сказали, что отклонили предложение «Шахтера», которое в три раза превышало имеющийся у вас контракт. Долго думали?

— Нет, отказался сразу. Тогда я уже обещал, что останусь в «Локомотиве», хотел играть и прогрессировать. На тот момент я выбрал то, что по душе. Деньги для меня не играли столь уж большую роль.

— Вам — 24 года. Что занесете себе в актив?

— Бронзу с «Локомотивом». Для молодого парня из глубинки России это весомое достижение. Понятно, что хотелось большего — могли стать чемпионами. Ну, а самое главное — я стал профессиональным футболистом, выходил играть в футболке сборной.

— В середине года вы открыли свою футбольную школу. Помните, когда впервые появилось такое желание?

— Всегда мечтал об этом. С первого дня, как начал заниматься футбол, хотел открыть хорошую футбольную школу в поселке, где я вырос — в Сунже. Чтобы дети могли играть, тренироваться, пробиваться куда-то.

— У вас таких условий не было?

— Абсолютно никаких не было. Было обычное поле, где всегда было много народу. Если есть кеды — хорошо, если нет — не жаловались, играли босиком. Был один мяч — делали четыре-пять команд, играли на вылет. Позже, лет в 11, когда я попал в профессиональную школу, у меня появились бутсы.

— В итоге сбылась мечта.

— Да, на том стадионе, где мы играли босиком, теперь моя школа. Пока только одно искусственное поле и на нем одна возрастная группа занимается, но планируем расширяться. Сейчас идет бумажная волокита по передаче стадиона в собственность школы. Поэтому пока нет возможности проводить какие-то работы на территории стадиона. Когда волокита закончится, займемся работой полноценно. Возрастов, полей — всего будет больше.

— В школе ребята не только из вашего поселка?

— С поселка несколько ребят. Остальные из других населенных пунктов. Их всех собирает специальный автомобиль, привозит на тренировку, а после развозит по домам. Сам в отпуске тоже всегда стараюсь приезжать, навещать родителей и школу.

— Нет боязни, что могут возникнуть проблемы с финансированием?

— У нас есть бизнес-план, который мы разработали прежде, чем начали это дело. По нему школа должна прийти к самоокупаемости. Никогда не начинаю что-либо просто так.

БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО НЕ ВОЗЬМУТ НА ЕВРО-2016

— Непопадание на Евро-2016 стало трагедией для вас?

— Нет. Не делаю трагедий из того, что со мной происходит. Понимаю, что испытания даны мне свыше. Делаю выводу и иду дальше.

— Даже после травмы Денисова не было надежды?

— Абсолютно. Был уверен, что не пригласят.

— Чувствовали, что Слуцкий не рассчитывает?

— Мне сразу сказали знающие люди, что не вызовут.

— Обиды на Слуцкого нет? Вы ведь тогда провели неплохой отрезок сезона.

— Зачем мне на него обижаться? Не таю ни на кого обид. Поэтому хотел, чтобы у него все получилось. Слуцкий — хороший тренер, я его уважаю. Он многого добился.

— С какими чувствами смотрели Евро?

— Обидно было. Надо выносить уроки и идти дальше.

«НЕ МЕЛОМАН»

— Как проводите свободное время на сборах?

— Его не так много. Стараюсь выспаться.

— Музыка?

— Музыку не люблю особенно — не такой меломан. Могу иногда послушать в автобусе, когда Камболов включает колонки. Он ди-джей нашей команды. Что включает? Хип-хопы разные — или как там называется? Самые новые треки.

— Книги?

— Не скажу, что очень много читаю. Но стараюсь. Недавно прочел «Сын» Филиппа Майера. Очень понравилась — на одном дыхании прочитал.

— Фильмы?

— Триллеры, документальные картины, расследования.