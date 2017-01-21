Ткачёв вернётся в ЦСКА из «Крыльев Советов» ближайшим летом
Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачёв, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды, не вернётся в московский клуб до лета, сообщил футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы Ткачева.
В контракте 27-летнего футболиста прописан пункт, позволяющий досрочно прервать аренду.
«Мы общались с руководством ЦСКА, и было принято решение, что Ткачёв присоединится к “армейцам” летом», — сказал Дейнека в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ткачев забил 2 гола в 12 матчах.
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