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21 января 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ткачёв вернётся в ЦСКА из «Крыльев Советов» ближайшим летом

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачёв, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды, не вернётся в московский клуб до лета, сообщил футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы Ткачева.

В контракте 27-летнего футболиста прописан пункт, позволяющий досрочно прервать аренду.

«Мы общались с руководством ЦСКА, и было принято решение, что Ткачёв присоединится к “армейцам” летом», — сказал Дейнека в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ткачев забил 2 гола в 12 матчах.

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