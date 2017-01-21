Почти как в театре. «Зенит» разгромил «Чанчунь»

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«ЗЕНИТ» — «ЧАНЧУНЬ ЯТАЙ» — 4:0 (1:0)

Голы: Мак, 14 (1:0). Юсупов, 48 (2:0). Кокорин, 55 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 59 (вратарь).

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 46), Анюков (Зуйков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Хави Гарсия (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Могилевец (Цаллагов, 46), Мак (Юсупов, 46), Дзюба (Кокорин, 46).

«Чанчунь»: Фань И, Чжэ Цзян, Исмаилов, Яки Ень, Шипэн Янь, Шуай Пэй, Чао Хэ (Сили, 46), Сяодун Фань, Лун Тань (Дади Чжоу, 76), Оршич, Чанчэн Чэн (Гуан Ли, 57).

Предупреждения: Кришито, 20. Гуан Ли, 86.

Матчем с «Чанчунем» петербургский «Зенит» завершал программу первого зимнего сбора в Дубае. До этого сине-бело-голубые провели здесь 5 матчей. И ни разу не проиграли (три ничьи, две победы). Правда, ближе всех к тому, чтобы огорчить петербуржцев был именно «Чанчунь». Тогда в ходе пятого дня сбора 12-й клуб китайской суперлиги вел после первого тайма 2:0. Однако дубли Маурису и Дзюбы, а также гол Жиркова во втором принесли победу «Зениту».

На сей раз Дзюба начал матч с первых минут. При этом ему с товарищами по команде пришлось добрых минут 10 ждать на бровке, пока на поле появится соперник. Местные рефери, по такому случаю почти как в театре дали сначала второй предупреждающий, а потом и третий звонок. И только тогда «Чанчунь» вышел из своей раздевалки. Что ж, видимо, в ней шла довольно серьезная установка на то, чтобы взять у «Зенита» реванш.

РЕВАНШ ЛУНЕВА

Но и петербуржцы на сей раз отнеслись к «Чанчуню» гораздо серьезнее и сами открыли счет. В дебюте «Зенит» угрожал воротам китайцев то справа, то по центру. Довольно слаженно при этом на правой бровке взаимодействовали Молло и Анюков, периодически меняясь позициями. В центре же «Чаньчунь» с трудом справлялся с Дзюбой на которого шли навесы из глубины поля.

Гол же пришел в ворота «Чанчуня», откуда китайцы его явно не ждали. Роберт Мак рванул с мячом по своему левому флангу и в одиночку расправился с обороной команды из Поднебесной. В награду словаку послышались аплодисменты: на игру по случаю выходного приехало довольно много россиян, работающих в Дубае. Причем большинство из них в зенитовских шарфах и футболках.

До перерыва «Зенит» больше не забил, но с другой стороны свой реванш у «Чанчуня» взял новичок сине-бело-голубых Андрей Лунев. В отличие от первой игры теперь свои 45 минут он отыграл на ноль.

КОКОРИН ЗАБИВАЕТ И НЕ ЖАДНИЧАЕТ

Луческу и в заключительном матче в Дубае остался верен себе: на второй тайм вышел новый состав. Единственным исключением стал Эрани, который остался в игре. Любопытно, что поменялся и мяч — с лигоевропейского на тот, которым играют в чемпионате Китая. Произошло это, видимо, по просьбе «Чанчуня». Однако легче азиатам от этого не стало.

Сначала Юсупов, а затем Кокорин сделали счет 2:0 и 3:0 соответственно. Любопытно, что буквально накануне Кокорин признался в интервью «СЭ», что больше всего любит исполнять центрфорврада. На эту позицию он вышел вместо Дзюбы, с нее и забил. А вскоре вполне мог оформить и дубль, однако не стал жадничать и голевой передачей помог сделать это тому же Юсупову.

Впрочем, к этому моменту счет вполне мог быть 5:0. Однако Джорджевич не реализовал пенальти. Он же имел возможность отличится с игры и вновь довести количество мячей в ворота «Чанчуня» до пяти, но ударил в угол слабовато.