Ближе к сборной. 3 варианта карьеры для Александра Беленова
Один из лучших вратарей первой части сезона РФПЛ, Александр Беленов, до сих пор не нашёл себе клуб, хотя имеет три перспективных варианта.
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Прошлой весной Александр Беленов вылетел из
Даже до смены курса Беленов казался человеком, который непонятно что забыл в Дагестане. Теперь руководство клуба, по слухам, устанавливает внутриклубный потолок зарплат, до 1 млн рублей в месяц. Команда уже расползлась, живчик Бернард Бериша поехал в соседний Грозный, Янника Боли чуть не забрали в Эмираты,
«Терек»
Рашид Рахимов построил в Грозном стильную команду, способную пробиться в еврокубки, однако для полной боеготовности «Тереку» нужен качественный вратарь. Евгений Городов — это не тот выбор для амбициозного клуба.
Статистика рассказывает, что Городов отбивает всего 51,6% ударов, нанесённых из штрафной площадки — это очень мало в принципе для вратаря из
За вариант с «Тереком» — географические и стилистические причины. Рашид Рахимов предпочитает играть в контроль мяча, и Беленов, участвовавший в атаках чаще Городова (29 пасов за матч против 20), может добавить уверенности в этом компоненте. Вратарь, умеющий раскидывать передачи и на фланги, и вертикально, здорово владеющий коротким пасом, будет к месту — «Терек» получит ещё одну опцию выхода
«Рубин»
Самый ожидаемый вариант продолжения карьеры Беленова.
Но в первой половине сезона-2016/17 был заметен спад Рыжикова.
Есть предположение, что «Рубин» готовит многоходовку с покупкой Беленова, продлением контракта с Рыжиковым, арендой Беленова в Екатеринбург и его возвращением в «Рубин» летом на правах основного вратаря. Ехать в очередной средний клуб — последнее, что нужно делать Беленову, пробиться в сборную России из «Урала» будет намного сложнее. Конкуренцию у Рыжикова можно выиграть уже сейчас, за вратаря «Анжи» — стабильность. Год назад, когда Александр Беленов привозил много, это сложно было представить.
«Краснодар»
Если Беленов на карандаше у «Краснодара», вратарь наверняка 1000 раз подумает, прежде чем подписать контракт — он тепло общался с фанатами «Кубани», получал от них подарки, трогательно относился к клубу, а страничка «Кубани» до сих пор есть в его социальной сети. Беленов сам рассказывал, что краснодарское дерби его заводит и, возможно, психологически ему будет тяжело переходить на другую сторону баррикад.
Если говорить только про футбол, главным качеством Беленова в «Краснодаре» должна быть не его реакция, а готовность учиться и расти. Философия «Краснодара» уже давно диктует тактику и условия трансферной политики, есть тренер у команды или нет, и вратарь, играющий ногами чуть хуже Мануэля Нойера, — один из кусочков философии. Это сильно разнится с подходом большинства российских вратарей, выбивающих мяч куда попало, и у Беленова тоже есть проблемы с доставкой мяча на чужую половину поля. Поэтому на первый план должна выйти готовность учиться. У Беленова есть чувство мяча, в «Анжи» он качественно раскидывал короткие передачи, отдавая мяч игрокам в разные квадраты. Но умение играть на выходах из ворот ему нужно подтягивать. Крицюк, поварившийся в португальском футболе, — едва ли не единственный голкипер в России, который играет ногами часто и качественно.
Трансфер Беленова в «Краснодар» будет спорным: Крицюк на четыре года моложе, перспектив для роста у него больше, однако к освоению качеств
Вывод
Интересно, что куда бы ни пошёл Александр Беленов, ему нужно будет добавить в игре ногами, вернее, в точности передач на средние и дальние дистанции. С коротким пасом у Беленова уже порядок, что заставляет верить в интерес Хави Грасии, Рашида Рахимова и «Краснодара» ко вратарю. Но оптимальным вариантом для Беленова кажется «Терек». Александр не будет слоняться по новым арендам в подвешенном состоянии, чем грозит ему контракт с «Рубином», и не ввяжется в сложную конкуренцию, как может случиться после трансфера в «Краснодар». Беленов сильно превосходит Городова, он будет безоговорочным первым номером в команде, готовой прорваться в еврокубки.
В потенциальном трансфере в «Терек» есть вопрос лишь по тренеру вратарей. При Рамзане Цуцулаеве только один голкипер «Терека» резко прогрессировал, это был Андрей Дикань семь лет назад. А Александр Беленов, как показало время, зависим от работы с сильными тренерами вратарей. В «Кубани» при Петреску ему помог расти Думитру Стынгачу, а успехи Беленова в «Анжи» Павел Врба объяснял работой Мартина Тихачека — в сезоне-2015/16 Тихачек тренировал вратарей пльзеньской «Виктории», и Матуш Козачик, основной голкипер команды, был признан лучшим в чемпионате Чехии, что точно не случайность. Это лишь предположение, но в пару к Беленову «Тереку» может понадобиться тренер вратарей выше классом.
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