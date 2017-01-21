Ближе к сборной. 3 варианта карьеры для Александра Беленова

Прошлой весной Александр Беленов вылетел из Премьер-Лиги с «Кубанью», осенью получил вызов в сборную России. Мы и раньше знали, что Беленов — качественный вратарь, блестяще играющий на «ленточке», и даже слабоватый сезон в «Кубани», увенчавшийся рядом ошибок, не заставил отказаться от этого мнения. Летом Александр сменил место прописки, но продолжил делать ту же работу — спасать аутсайдера от неприятностей, вытаскивая всё подряд. Из-за Беленова форварды РФПЛ гуглили, как забить ему пенальти (вратарь «Анжи» тащил с 11 метров в двух матчах кряду, а однажды, с тульским «Арсеналом», обеспечил себе «сухарь с изюмом»), а Павел Врба говорил о желании премировать Беленова ужином. «Он из тех, вокруг кого можно строить команду. Не хочу много хвалить Александра, но он больше всех соответствует статусу лидера команды», — отмечал Врба, теперь уже бывший тренер «Анжи».



Даже до смены курса Беленов казался человеком, который непонятно что забыл в Дагестане. Теперь руководство клуба, по слухам, устанавливает внутриклубный потолок зарплат, до 1 млн рублей в месяц. Команда уже расползлась, живчик Бернард Бериша поехал в соседний Грозный, Янника Боли чуть не забрали в Эмираты, вот-вот уйдёт и Беленов. Вариантов — уйма, вплоть до многоходовок: проходила информация, что Александра купит «Рубин», а потом отдаст в аренду «Уралу». «У нас около 5−6 предложений. Мы их прорабатываем. Открыты к диалогу», — отметил агент Беленова Олег Павлов.



Премьер-Лига уже пережила миграцию вратарей, «Зенит» выбрал Андрея Лунёва, «Спартак» предпочёл Александра Селихова. Но остались и симпатичные варианты для Беленова — сразу три клуба, которые будут стабильно решать серьёзные задачи. Слово «стабильно», учитывая кубанский опыт Беленова, здесь ключевое.

«Терек»

Рашид Рахимов построил в Грозном стильную команду, способную пробиться в еврокубки, однако для полной боеготовности «Тереку» нужен качественный вратарь. Евгений Городов — это не тот выбор для амбициозного клуба. XG-статистика по чемпионату России говорит, что «Анжи» и «Терек» получают примерно идентичные по опасности удары по своим воротам (0,1222 xG у махачкалинцев и 0,1229 у грозненцев), однако Беленов получает больше нагрузки, чаще выручает и столько же пропускает.

Статистика рассказывает, что Городов отбивает всего 51,6% ударов, нанесённых из штрафной площадки — это очень мало в принципе для вратаря из топ-дивизиона, не говоря о команде, борющейся за Лигу Европы. Заслуга Городова в успехах «Терека» минимальна, даже его «сухари» — самые «дешёвые» в Премьер-Лиге. В четырёх матчах, где Евгений не пропускал, соперники грозненцев сообща лишь 10 раз побеспокоили голкипера. Беленов в одной только игре с ЦСКА отразил восемь ударов. Лепестковая диаграмма показывает, что Александр лучше Городова по всем показателям, а равное среднее количество пропущенных мячей — ещё одна похвала Беленову, учитывая повышенную нагрузку на его плечи.



За вариант с «Тереком» — географические и стилистические причины. Рашид Рахимов предпочитает играть в контроль мяча, и Беленов, участвовавший в атаках чаще Городова (29 пасов за матч против 20), может добавить уверенности в этом компоненте. Вратарь, умеющий раскидывать передачи и на фланги, и вертикально, здорово владеющий коротким пасом, будет к месту — «Терек» получит ещё одну опцию выхода из-под прессинга.

«Рубин»

Самый ожидаемый вариант продолжения карьеры Беленова. Во-первых, Казань уже набрала три состава полевых игроков, «засолила» Кулика, Дядюна и их товарищей, а вратарей за время работы Хави Грасии не покупала — непорядок. Во-вторых, Сергею Рыжикову уже 36. У голкиперов не бывает преклонного возраста, а Рыжиков по-прежнему способен вытащить матч на кураже, его «сухари» стоят дороже, чем у любого вратаря нашей подборки (25 сейвов в сухих матчах).

Но в первой половине сезона-2016/17 был заметен спад Рыжикова. Во-первых, без настроения, пропуская первым ударом, Сергей начинал «сыпаться» — в текущем сезоне Рыжиков четырежды отражал меньше 50% ударов из штрафной за игру, от «Зенита» получил четыре гола после шести ударов, от «Терека» — три после трёх. Для сравнения: у Беленова и Крицюка по одному такому матчу, у новичка «Спартака» Александра Селихова — два. Во-вторых, он стал меньше тащить, чем в прошлом сезоне: отбил 72,8% ударов, в прошлом сезоне было 76,3%.



Есть предположение, что «Рубин» готовит многоходовку с покупкой Беленова, продлением контракта с Рыжиковым, арендой Беленова в Екатеринбург и его возвращением в «Рубин» летом на правах основного вратаря. Ехать в очередной средний клуб — последнее, что нужно делать Беленову, пробиться в сборную России из «Урала» будет намного сложнее. Конкуренцию у Рыжикова можно выиграть уже сейчас, за вратаря «Анжи» — стабильность. Год назад, когда Александр Беленов привозил много, это сложно было представить.

«Краснодар»

Если Беленов на карандаше у «Краснодара», вратарь наверняка 1000 раз подумает, прежде чем подписать контракт — он тепло общался с фанатами «Кубани», получал от них подарки, трогательно относился к клубу, а страничка «Кубани» до сих пор есть в его социальной сети. Беленов сам рассказывал, что краснодарское дерби его заводит и, возможно, психологически ему будет тяжело переходить на другую сторону баррикад.

Если говорить только про футбол, главным качеством Беленова в «Краснодаре» должна быть не его реакция, а готовность учиться и расти. Философия «Краснодара» уже давно диктует тактику и условия трансферной политики, есть тренер у команды или нет, и вратарь, играющий ногами чуть хуже Мануэля Нойера, — один из кусочков философии. Это сильно разнится с подходом большинства российских вратарей, выбивающих мяч куда попало, и у Беленова тоже есть проблемы с доставкой мяча на чужую половину поля. Поэтому на первый план должна выйти готовность учиться. У Беленова есть чувство мяча, в «Анжи» он качественно раскидывал короткие передачи, отдавая мяч игрокам в разные квадраты. Но умение играть на выходах из ворот ему нужно подтягивать. Крицюк, поварившийся в португальском футболе, — едва ли не единственный голкипер в России, который играет ногами часто и качественно.



Трансфер Беленова в «Краснодар» будет спорным: Крицюк на четыре года моложе, перспектив для роста у него больше, однако к освоению качеств вратаря-стоппера Беленов явно готов, учитывая его регулярное участие в атаках «Анжи», а исключительно вратарские, а не организаторские, навыки у Александра выглядят сильнее. Прямо сейчас он чаще выручает при ударах из штрафной, чем Крицюк.

Вывод

Интересно, что куда бы ни пошёл Александр Беленов, ему нужно будет добавить в игре ногами, вернее, в точности передач на средние и дальние дистанции. С коротким пасом у Беленова уже порядок, что заставляет верить в интерес Хави Грасии, Рашида Рахимова и «Краснодара» ко вратарю. Но оптимальным вариантом для Беленова кажется «Терек». Александр не будет слоняться по новым арендам в подвешенном состоянии, чем грозит ему контракт с «Рубином», и не ввяжется в сложную конкуренцию, как может случиться после трансфера в «Краснодар». Беленов сильно превосходит Городова, он будет безоговорочным первым номером в команде, готовой прорваться в еврокубки.



В потенциальном трансфере в «Терек» есть вопрос лишь по тренеру вратарей. При Рамзане Цуцулаеве только один голкипер «Терека» резко прогрессировал, это был Андрей Дикань семь лет назад. А Александр Беленов, как показало время, зависим от работы с сильными тренерами вратарей. В «Кубани» при Петреску ему помог расти Думитру Стынгачу, а успехи Беленова в «Анжи» Павел Врба объяснял работой Мартина Тихачека — в сезоне-2015/16 Тихачек тренировал вратарей пльзеньской «Виктории», и Матуш Козачик, основной голкипер команды, был признан лучшим в чемпионате Чехии, что точно не случайность. Это лишь предположение, но в пару к Беленову «Тереку» может понадобиться тренер вратарей выше классом.