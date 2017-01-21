Луческу: Я доволен Лунёвым, Цаллаговым, Молло и Эрнани на первом сборе

«Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды. Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.



Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков. Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь.



Поэтому всеми аспектами и задачами, которые я ставил, я доволен, в принципе. Приятно было, что все откликнулись на работу очень хорошо. Закончился первый этап. Второй будет более важным. На следующем сборе мы будем играть с соперниками чуть более высокого уровня, хотя и здесь нельзя сказать, что уровень был низким: “Видеотон” — чемпион Венгрии, и в его составе много опытных иностранцев. То же самое можно сказать и о ташкентском “Локомотиве”. И могу отметить еще “Айнтрахт”, который находится на четвертом месте в чемпионате Германии, это тоже о чем-то говорит.



Анализ и статистика показали, что мы росли от дня к дню, от игры к игре и в сегодняшнем матче было видно, что мы в хорошем движении, команда хорошо, налаженно играла во втором тайме. Никого бы не хотелось выделять, но скажу, что молодые игроки — Зуйков, Йованович, Лесовой и Мусаев — показали себя на хорошем уровне и поедут с нами на второй сбор. Это же касается и новичков команды — Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани. Я доволен всеми игроками на этом сборе», — цитирует Луческу сайт «Зенита».