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21 января 2017, 18:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Тетрашвили подписал предварительный контракт с «Анжи»

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист «Тосно» Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с махачкалинским «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Ранее на официальном сайте «Тосно» появилась информация, что клуб из Ленинградской области и защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Гурам Тетрашвили подписал предварительный контракт с “Анжи”, но не основной», — сказали в пресс-службе.

Тетрашвили выступает за «Тосно» с 2015 года. Ранее он играл за владикавказскую «Аланию» и владивостокский «Луч- Энергия». В текущем сезоне он провел за «Тосно» 12 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги и одну игру в Кубке страны.

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