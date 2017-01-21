Гилерме: «Локомотиву» нужно попасть в пятёрку и выиграть Кубок России

«Ездил с семьёй в Бразилию. Сначала были в Катагуазисе — месте, где я родился, а затем отправились в Куритибу. Фавелы? Никогда не заходил туда, но был рядом. Мой двоюродный брат живёт в Рио как раз неподалёку от фавел. Что касается Куритибы, то у нас спокойнее, чем в Рио или Сан-Паулу.



Нагрузки постепенно снижаются, потому что мы играем контрольные матчи. Я пропустил первые два из-за небольшого повреждения, но ничего серьёзного. Надеюсь сыграть уже в воскресенье против ЦСКА, однако не уверен, что выйду на поле. Свободного времени на сборах не так много. После обеда люблю поспать. Вечером — вторая тренировка, после которой баня или бочка со льдом для восстановления. Затем созваниваюсь с семьёй и иду спать.



Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятёрку. У нас также есть хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо», — цитирует Гилерме сайт «Локомотива».