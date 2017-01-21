Гилерме: «Локомотиву» нужно попасть в пятёрку и выиграть Кубок России
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о своем отпуске, поделился впечатлениями от сборов и назвал задачу клуба на вторую часть сезона.
«Ездил с семьёй в Бразилию. Сначала были в Катагуазисе — месте, где я родился, а затем отправились в Куритибу. Фавелы? Никогда не заходил туда, но был рядом. Мой двоюродный брат живёт в Рио как раз неподалёку от фавел. Что касается Куритибы, то у нас спокойнее, чем в Рио или
Нагрузки постепенно снижаются, потому что мы играем контрольные матчи. Я пропустил первые два
Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые
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