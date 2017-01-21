Мутко: Трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

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Полузащитник подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года 10 января, финансовые подробности сделки официально не сообщались. В понедельник портал butfootballclub.fr, ссылаясь на источник в руководстве клуба «Сент-Этьен», сообщил, что французский клуб, за который ранее выступал Молло, получит 50% от суммы сделки между «Крыльями» и «Зенитом». Как утверждает источник, российский клуб анонсировал «Сент-Этьену» сумму в размере €250 тысяч (то есть общая сумма трансфера составила €500 тысяч), но в то же время в различных российских СМИ называются разные суммы сделки: от €2,5 млн до €3 млн. Теперь руководство «Сент-Этьена» намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», — сказал Мутко.

Молло был взят в аренду «Крыльями» у «Сент-Этьена» летом 2015 года. В мае французские СМИ сообщили, что французский клуб выставил полузащитника на трансфер. 31 августа «Сент-Этьен» объявил о том, что игрок заключил с «Крыльями» трехлетний контракт. Всего француз провел за самарскую команду 38 матчей, в которых отметился 5 голами.

Ранее Молло выступал за «Нанси», «Монако» и испанскую «Гранаду». На счету атакующего полузащитника 8 матчей в составе молодежной сборной Франции, однако, в основную команду страны он пока не привлекался.