Футболисты «Зенита» разгромили китайский «Чанчунь» в контрольном матче

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Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).

В предыдущей товарищеской встрече с «Чанчунем» клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 5:2.

Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.