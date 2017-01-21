Футболисты «Зенита» разгромили китайский «Чанчунь» в контрольном матче
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» разгромили китайский «Чанчунь» со счетом 4:0 в товарищеском матче в рамках сбора в Дубае.
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Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).
В предыдущей товарищеской встрече с «Чанчунем» клуб из
Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.
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