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21 января 2017, 17:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Зенита» разгромили китайский «Чанчунь» в контрольном матче

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» разгромили китайский «Чанчунь» со счетом 4:0 в товарищеском матче в рамках сбора в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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Голы забили Роберт Мак (14-я минута), Артур Юсупов (48, 67) и Александр Кокорин (55).

В предыдущей товарищеской встрече с «Чанчунем» клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 5:2.

Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 22 января. В чемпионате России после зимней паузы «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА 4 марта.

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Мутко: Трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

Мутко: Трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Трансфер Йоана Молло из самарских «Крыльев Советов» в санкт-петербургский «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола в случае, если Международная федерация футбола (ФИФА) установит факт манипуляций при совершении сделки. Такое мнение журналистам выразил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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