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21 января 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович действительно заинтересован в поддержке детско-юношеского футбола в России, в частности, юношеских сборных. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее газета Спорт-Экспресс сообщила что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России. Увеличить
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002-го годов рождения.

«Развитие детско-юношеского футбола — это проект. Есть сборные 14, 15, 16, 17-летних — здесь мы хотим разработать программу их поддержки. Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли самые лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать самые лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес у Абрамовича действительно есть сюда прийти — как и у других коммерческих структур», — сказал Мутко.

«Тогда мы сможем подобрать хороших тренеров, обучить их, дать возможность создать банк данных на футболистов. Чтобы у нас была вертикаль как в Германии — если игрок попал в сборную в 14 лет, то мы должны вести его до главной команды», — отметил глава РФС.

Абрамович управлял фондом «Национальная академия футбола», который оплачивал контракт голландского специалиста Гуса Хиддинка, возглавлявшего сборную России с 2006 по 2010 год. Под патронажем фонда до 2013 года развивался центр подготовки юных футболистов «Академия футбола имени Юрия Коноплева». Также фонд финансировал строительство футбольных полей с искусственным покрытием последнего поколения для детско-юношеских школ, потратив на это около 1,1 млрд рублей.
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