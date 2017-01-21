Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович действительно заинтересован в поддержке детско-юношеского футбола в России, в частности, юношеских сборных. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002-го годов рождения.
«Развитие
«Тогда мы сможем подобрать хороших тренеров, обучить их, дать возможность создать банк данных на футболистов. Чтобы у нас была вертикаль как в Германии — если игрок попал в сборную в 14 лет, то мы должны вести его до главной команды», — отметил глава РФС.
Абрамович управлял фондом «Национальная академия футбола», который оплачивал контракт голландского специалиста Гуса Хиддинка, возглавлявшего сборную России с 2006 по 2010 год. Под патронажем фонда до 2013 года развивался центр подготовки юных футболистов «Академия футбола имени Юрия Коноплева». Также фонд финансировал строительство футбольных полей с искусственным покрытием последнего поколения для
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