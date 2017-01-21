Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002-го годов рождения.

«Развитие детско-юношеского футбола — это проект. Есть сборные 14, 15, 16, 17-летних — здесь мы хотим разработать программу их поддержки. Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли самые лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать самые лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес у Абрамовича действительно есть сюда прийти — как и у других коммерческих структур», — сказал Мутко.

«Тогда мы сможем подобрать хороших тренеров, обучить их, дать возможность создать банк данных на футболистов. Чтобы у нас была вертикаль как в Германии — если игрок попал в сборную в 14 лет, то мы должны вести его до главной команды», — отметил глава РФС.