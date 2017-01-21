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21 января 2017, 16:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Главный тренер ФК «Анжи» попросил не беспокоить его какое-то время

Новый главный тренер выступающего в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) махачкалинского «Анжи» Александр Григорян попросил какое-то время не беспокоить его, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе клуба Айдемир Даганов.

В декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Прежде махачкалинский клуб принадлежал другому российскому бизнесмену, Сулейману Керимову. На своем официальном сайте клуб объявил о внесении коррективов в свою деятельность и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе и финансового характера. Главный тренер «Анжи» Павел Врба 30 декабря покинул свой пост, а 5 января его сменил Григорян. При этом команду покинули ряд игроков основного состава.

«Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, — сказал Даганов по телефону. — Чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится».

Григорян перешел в «Анжи» из выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «СКА-Хабаровска».

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