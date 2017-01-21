Главный тренер ФК «Анжи» попросил не беспокоить его какое-то время
Новый главный тренер выступающего в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ) махачкалинского «Анжи» Александр Григорян попросил какое-то время не беспокоить его, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе клуба Айдемир Даганов.
В декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Прежде махачкалинский клуб принадлежал другому российскому бизнесмену, Сулейману Керимову. На своем официальном сайте клуб объявил о внесении коррективов в свою деятельность и о продаже ведущих футболистов
«Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили
Григорян перешел в «Анжи» из выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «СКА-Хабаровска».
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