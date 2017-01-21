Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь»
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты «Зенита-2» защитник Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь», — сказал источник. Комментарии клубов пока получить не удалось.
Первый зимний сбор «Томи» пройдет в Турции с 23 января по 7 февраля.
22-летний Костин в первой части сезона провел в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 15 матчей, а его ровесник Саламатов — 18. Оба голов не забивали.
Ранее «Томь»
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