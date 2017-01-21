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21 января 2017, 16:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футболисты «Зенита-2» защитник Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь», — сказал источник. Комментарии клубов пока получить не удалось.

Первый зимний сбор «Томи» пройдет в Турции с 23 января по 7 февраля.

22-летний Костин в первой части сезона провел в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 15 матчей, а его ровесник Саламатов — 18. Оба голов не забивали.

Ранее «Томь» из-за финансовых трудностей клуба покинули ряд лидеров. Команда занимает последнее, 16-е место в чемпионате России сезона-2016/17, в 17 матчах набрав девять очков. Турнир возобновится в начале марта.

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