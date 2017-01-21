Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь»

«Костин и Саламатов полетят на просмотр в «Томь», — сказал источник. Комментарии клубов пока получить не удалось.

Первый зимний сбор «Томи» пройдет в Турции с 23 января по 7 февраля.

22-летний Костин в первой части сезона провел в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 15 матчей, а его ровесник Саламатов — 18. Оба голов не забивали.