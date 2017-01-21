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21 января 2017, 15:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: ЦСКА не будет досрочно возвращать из аренды футболиста Ткачева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева, который находится в аренде в самарских «Крыльях Советов». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Дейнека.

Полузащитник перешел в Крылья Советов летом 2016 года на правах годичной аренды. Увеличить
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27-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» летом 2016 года на правах годичной аренды. В текущем сезоне Ткачев провел 12 матчей в чемпионате России, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Ткачев останется в “Крыльях” до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», — сказал Дейнека.

В декабре ЦСКА досрочно вернул из аренды защитника Виктора Васина, который выступал за «Уфу». Также отец и агент нападающего Кирилла Панченко сообщил ТАСС, что столичная команда заинтересована в возвращении форварда из «Динамо» уже зимой.

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