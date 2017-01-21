«Ростов» проведёт четыре товарищеских матча на втором сборе в Турции

А также с какими соперниками будет играть «Ростов».



В Турции команда будет тренироваться с 25 января по 6 февраля, а ранее уже сообщалось, что на втором сборе «Ростов» проведёт контрольные игры с венской «Аустрией» (28 января) и болгарским «Локомотивом» из Пловдива (3 февраля). Стало известно, что российская команда также сыграет со словацкой «Жилиной» (31 января) и норвежским «Тромсё» (6 февраля).



«Ростов» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги седьмую позицию.