«Ростов» проведёт четыре товарищеских матча на втором сборе в Турции
Стало известно точное расписание по товарищеским матчам «Ростова» на втором подготовительном сборе, который пройдёт в Турции, сообщает
пресс-служба клуба.
А также с какими соперниками будет играть «Ростов».
В Турции команда будет тренироваться с 25 января по 6 февраля, а ранее уже сообщалось, что на втором сборе «Ростов» проведёт контрольные игры с венской «Аустрией» (28 января) и болгарским «Локомотивом» из Пловдива (3 февраля). Стало известно, что российская команда также сыграет со словацкой «Жилиной» (31 января) и норвежским «Тромсё» (6 февраля).
«Ростов» после 17 туров занимает в турнирной таблице
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