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21 января 2017, 15:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» проведёт четыре товарищеских матча на втором сборе в Турции

Стало известно точное расписание по товарищеским матчам «Ростова» на втором подготовительном сборе, который пройдёт в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

А также с какими соперниками будет играть «Ростов».

В Турции команда будет тренироваться с 25 января по 6 февраля, а ранее уже сообщалось, что на втором сборе «Ростов» проведёт контрольные игры с венской «Аустрией» (28 января) и болгарским «Локомотивом» из Пловдива (3 февраля). Стало известно, что российская команда также сыграет со словацкой «Жилиной» (31 января) и норвежским «Тромсё» (6 февраля).

«Ростов» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги седьмую позицию.

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