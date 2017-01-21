Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Чанчунь Ятай»

Соперником петербургской команды будет китайский клуб «Чанчунь Ятай».



Из новичков с первых минут на поле появится вратарь Андрей Лунёв, а также полузащитники Эрнани и Йоан Молло.



«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.



Начало — в 15:00 мск.