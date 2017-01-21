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21 января 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Чанчунь Ятай»

«Зенит» определился со стартовым составом на заключительный контрольный матч на первом сборе.

Соперником петербургской команды будет китайский клуб «Чанчунь Ятай».

Из новичков с первых минут на поле появится вратарь Андрей Лунёв, а также полузащитники Эрнани и Йоан Молло.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.

Начало — в 15:00 мск.

Зенит
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