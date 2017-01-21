«Кто, если не Самедов, лучше всех попадет в голову Зе Луиша?»

В эфире видеоонлайна на странице «СЭ» в Facebook Игорь Рабинер порассуждал о последних новостях из стана клубов премьер-лиги.

О ПЕРЕХОДЕ САМЕДОВА В «СПАРТАК».

— 3,5 миллиона евро — это вполне нормальная, адекватная сумма за человека, который, несмотря на свой 32-летний возраст, находится в очень хорошем тонусе и игровом состоянии. Думаю, в краткосрочном варианте — на год-два — он способен принести значительную пользу «Спартаку». Мы видим, что Черчесов ему очень доверяет, и Александр является ключевым игроком сборной (2+3 — его показатель по голам и голевым передачам за одну только осень, когда национальная команда в целом не блистала, но он был в порядке).

Не слишком ли велика цена? Это же не 20 миллионов. И не 10. Да, 3,5 миллиона, по нынешним российским меркам, тоже немало. Но если сравнивать с тем, какие траты в свое время делали «Зенит», «Анжи», «Динамо», то это вполне скромные деньги. Да даже по сравнению с 5 миллионами, уплаченные «Локо» за Хенти, непонятно кого непонятно откуда, три с половиной за Самедова — образец бережливости. «Локо» требовал (и имел право по контракту) пять, «Спартак» предлагал два. Но нам же еще монтер Мечников из «12 стульев» на века сформулировал, что согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Вот его посерединке и нашли.

«Спартак», приобретя таких людей, как Самедов и Джикия, еще больше облегчил себе ситуацию с точки зрения лимита.

Важно, что Каррера еще до подписания контрактов разговаривал и с Самедовым, и с Луизом Адриану. Это говорит о том, что главный тренер «Спартака» «держит в руках» трансферный процесс. Кто может лучше всех попасть в голову Зе Луишу? Самедов. По прострелам и навесам равных ему мало в российском чемпионате. Но ходят слухи, что Каррера видит Александра не вполне фланговым игроком. Может быть, Самедов будет играть под центрфорвардом.

О ПЕРЕХОДЕ САМЕДОВА В «СПАРТАК» В ИНТЕРЕСАХ СБОРНОЙ.

— На мой взгляд, толковать это высказывание «Локомотива» следует так. В интересах сборной России «Локомотив» подарил «Спартаку» 1,5 миллиона евро. С одной стороны, железнодорожники снизили цену с тех 5 миллионов, прописанных в контракте. А с другой, не засолили его в дубле, к чему бы пришло, откажись «Локо» идти на компромисс. Семин Самедова в составе «Локомотива» уже не видел, а, возможно, пять миллионов никто другой за Александра не заплатил бы. Сборная бы осталась без ведущего исполнителя перед Кубком конфедераций. Учитывая, что «Локомотив» представляет госкорпорацию, не исключаю, что откуда-то сверху могла поступить команда не удерживать Самедова в клубе.

— Обычно звонок следует в адрес руководства «Спартака».

— Тут я упомянул бы о теплых отношениях, которые, по имеющейся информации, в последнее время сложились между Виталием Леонтьевичем и Леонидом Арнольдовичем. Кстати, назначение Евгения Бушманова главным тренером молодежки — очередное тому подтверждение.

Эти отношения, как показывают факты, не сказываются на судействе, потому что «Спартак» — уникальная команда, которая не пробила ни одного 11-метрового в 17 турах первой части чемпионата. Насколько я помню, за всю историю российского футбола победитель первого круга только один раз не бил ни одного пенальти, это был «Спартак» в 94-м. Когда лидер чемпионата, который проводит много времени в атаке, не бьет ни одного пенальти, а в его ворота бьют четыре, а у «Зенита» аналогичный счет — 6:1 в обратную сторону, наверное, кого-то на какие-то размышления это может навести.

Звонок Мутко Геркусу? Думаю, что вот так напрямую по суммам не торговались, но вот разговора между условным Мутко и условным президентом РЖД я бы исключать не стал.

О КОНФЛИКТЕ САМЕДОВА И СЕМИНА.

— Бывает такое, что у опытного тренера, приходящего в команду, не складывается с опытным игроком, чувствующим себя в ней авторитетом. Пока что ни одна, ни другая сторона не заявляли в открытую, что между ними произошло. Кто-то там вспоминал момент матча «Локомотив» — «Анжи», когда Семин руководил махачкалинцами. Якобы Семин сказал Самедову, чтобы тот не симулировал, а Самедов на него в ответ выругался. В любом случае, что бы там между ними не произошло, это не отменяет моего уважения ни к Юрию Павловичу, который сделал «Локомотив» вместе с Валерием Николаевичем Филатовым значимым клубом в России, ни к Александру Самедову, который в своем вроде бы почтенном для футбола возрасте держит прекрасную форму и является одним из лучших наших футболистов. Будет ли разгромное интервью от Самедова? Уверен, что нет. Характер у Александра не таков, чтобы феерить какими-то мегаоткровениями и мегаразоблачениями. Характер Самедова и разоблачительные интервью — вещи несовместимые. Семин? Думаю, максимум он уже сказал по этому поводу в предновогоднем интервью «СЭ».

О ТОМ, ЧЬЯ «СПАРТАК» КОМАНДА — АЛЕНИЧЕВА ИЛИ УЖЕ КАРРЕРЫ.

— Ну, Аленичев команду набирал, но работать-то с ней надо? Мне кажется, что это команда Карреры на 90 процентов. Мы и близко не видели такого «Спартака» по духу, по тактической выучке, по умению дожимать, по умению сохранять свои ворота в неприкосновенности. Десять сухих матчей Реброва — это багаж Аленичева? При нем такого не было.

Багажом Аленичева можно назвать хорошую функциональную готовность команды к сезону. Хавьер Нойя, тренер по физподготовке, провел очень качественную работу летом, это совершенно очевидно, и то, что команда здорово была готова на протяжении всей первой части чемпионата — бесспорно, заслуга штаба, который на тот момент возглавлял Дмитрий Анатольевич. Но если говорить о единстве коллектива, об умении команды играть и терпеть в обороне, о балансе игровом, то тут уже, я считаю, никакого багажа Аленичева нет, тут есть багаж Карреры.

Да, безусловно, какую-то базу и в прошлом сезоне, и в предсезонке перед нынешним, Аленичев и его штаб заложили, но опять же, Массимо в предсезонке тоже изрядно приложил к этому руку, работая с защитниками в качестве ассистента Аленичева. Когда закончатся разговоры про «багаж»? Наверное, не раньше следующего сезона. Во всяком случае, сейчас, ко второй части чемпионата, команду готовит уж точно не Аленичев.

То, что Дмитрий Анатольевич настаивал на приобретении Зе Луиша, который многим казался спорной кандидатурой — это тоже его «багаж». Никто не оспаривает то, что Аленичев честно работал на красно-белых, не ради денег, потому что у него даже в контракте никакие отступные не были прописаны в случае увольнения, что редко бывает с тренерами сегодня. Но все-таки успехи нынешнего «Спартака», абсолютно убежден, на 90 процентов — это дело рук Карреры.

О ВОЗМОЖНОМ УХОДЕ ШАТОВА ИЗ «ЗЕНИТА».

— Каких-то четких доказательств этому нет. Но у Олега была очень трудная осень. Было и неприглашение в сборную России, причем, как я понимаю, случившееся еще до того, как Шатов получил травму. Но безусловно, когда он начнет играть так, как умеет, все наладится. Никакого предубеждения к нему со стороны Черчесова нет. Мне кажется, разбрасываться такими людьми нельзя, тем более, с учетом жесткого лимита, который есть сейчас. Реши «Зенит» расстаться с Шатовым, меня бы это сильно удивило. Таких людей надо ценить, уважать и давать им раскрыться.

ОБ «УРОВНЕ «ЗЕНИТА».

— А что такое «уровень «Зенита»? Если это уровень Халка и Витселя, тогда, переход Молло и Цаллагов, конечно, не уровень (хотя, с другой стороны, при этих ходячих ста миллионах «Зенит» выиграл только один чемпионат из четырех). Но мне француз нравится, это хороший футболист. Да, может психануть, я помню, у него в карьере неоднократно и удаления немотивированные случались, но тем не менее, это очень качественный игрок. Мне всегда казалось, что Молло — это игрок выше уровня «Крыльев», а Бериша, например, — игрок выше уровня «Анжи». И вот человек просто поднялся по карьерной лестнице на более высокий и, наверное, более соответствующий его мастерству уровень.

О КРИТИКЕ МОЛЛО ОТ ГЕННАДИЯ ОРЛОВА.

— Думаю, что глубоко мной уважаемый Геннадий Сергеевич не прав. Посмотрим, конечно, но я не думаю, что когда Жулиану переходил в «Зенит», все были так уж уверены, что это новый лидер. А человек оказался просто блестящим мастером, и вокруг него строится вся игра нынешнего «Зенита».

Не нужно судить о футболисте по громкости его имени. Мне кажется, Молло может добавить творческой жилки в игру нынешних зенитовцев. Хорошо отношусь к Цаллагову, игрок многофункциональный, а это в современном футболе очень ценится.

Что касается Лунева, то мы читали в «СЭ» интервью с Сергеем Овчинниковым, который выделил из вратарей именно Лунева. Думаю, что такому профессионалу, как Сергей Иванович, можно доверять с точки зрения «глаза» на вратарское искусство.

О ВРАТАРСКОЙ СИТУАЦИИ В «ЗЕНИТЕ».

— Пока не могу понять, сразу ли Лунев займет место основного вратаря или нет. Будет ли конкуренция между ним и Лодыгиным? Хотя Кержакова тоже считаю надежным голкипером. Десять матчей нового вратаря «Зенита» в премьер-лиге — не такой большой отрезок, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому Лунев должен провести хотя бы полсезона в составе сине-бело-голубых, чтобы доказать свое право быть основным вратарем. Продавать сейчас Лодыгина было бы риском. Команда осталась бы с неопытным Луневым и Кержаковым, которого Луческу не видит в качестве основного вратаря. Допустим, продается Лодыгин и у Лунева что-то начинает идти не так. Ситуация может оказаться очень неприятной. Думаю, с этими тремя вратарями команда и завершит сезон. А дальше уже тренеры будут определяться.

О ТРАТАХ «ЗЕНИТА».

— Даже «Зенит» сейчас в тратах несколько ограничен, что мы видим по фамилиям новичков. Почему? Не забываем, в частности, о позиции президента страны, который, насколько помню, говорил не только о бюджетных тратах, но и о тратах госкорпораций на профессиональные спортивные клубы. В любом случае, швыряние бесконтрольное и в любых суммах деньгами госкорпораций на приобретение новых футболистов нынче не одобряется. Сейчас, в условиях нынешней экономической ситуации в стране, приобретение Халка или Витселя за те деньги, за которые они были в свое время куплены, не представляется возможным.

О СМОЛОВЕ В «СПАРТАКЕ.

— Это нереально. Ни на одну секунду. Галицкий не продаст Смолова в чемпионат России. Зачем усиливать конкурента? «Краснодар» Галицкого — достаточно мощная структура, чтобы удержать в своем клубе такого мастера. Естественно, когда речь идет о зарубежных чемпионатах, включаются уже другие мотивационные моменты для самого футболиста — это другой разговор, но зачем Галицкому отпускать Смолова в «Спартак»? Зачем это «Краснодару»? Да и тому же Смолову есть ли смысл переходить из одного российского клуба в другой?

Мечта перейти в «Спартак»? Ну вот когда Широков переходил в «Спартак», выяснилось, что его отец болел за «Спартак». Но думаю, что если бы Роман не перешел в «Спартак», мы бы об этом никогда не узнали. Никогда не слышал об остром желании Смолова играть в «Спартаке», более того, брал интервью у Федора в прошлом сезоне, и он говорил, что по деньгам наилучшее предложение о переходе из «Динамо» у него было как раз из «Спартака», но перешел-то он тогда в «Краснодар». Если бы он мечтал играть в «Спартаке», тогда бы уже пополнил ряды красно-белых, не правда ли?

О ТРАНСФЕРАХ «ЛОКОМОТИВА».

— То, что ушел Хенти — это хорошо для «Локомотива». Что дальше? Идет работа, посмотрим. Давайте к каким-то выводам приходить уже после закрытия окна. Но думаю, что нынешний сезон для «Локомотива» — это только борьба за Кубок России. Красно-зеленые вряд ли вылетят — отрыв достаточный, и до зоны еврокубков вряд ли дотянет — отставание слишком велико. Поэтому мне кажется, сейчас акцент будет сделан, с одной стороны, на Кубок, если говорить о конкретных целях на этот сезон. А с другой стороны, на наигрывание состава, на строительство команды к следующему сезону.

Опять же, не до конца понятна ситуация с Миранчуком… Его возможная потеря — это, с одной стороны, большой имиджевый удар для «Локомотива». Но бесспорно и то, что нельзя любой ценой оставлять Миранчука. Футболист должен сам соображать, что ему нужнее в карьере. Он тоже сейчас может «пойти по рукам», как это с некоторыми другими игроками произошло.

Тут важно то, насколько клуб видит, что развитие Миранчука идет в правильном направлении — цена вопроса зависит в том числе и от этого. То, что Слуцкий любит называть «игровой конкретикой», то есть количество голов и голевых передач, для футболиста амплуа Миранчука, группы атаки, все-таки очень низкий. Талант талантом, но многие ходили в подающих надежды, и так из этого статуса и не вышли.

В какой монастырь уходит Слуцкий?

О СЛУЦКОМ В «ЧЕЛСИ».

— Во-первых, ему даст огромный опыт даже пребывание в научно-консультативной группе «Челси», у него появится возможность посмотреть на футбол с другой стороны. Плюс обучение английскому в плотном режиме в одной из лучших языковых школ Европы. Уверен, что весь этот уникальный опыт, который пока еще не проходил ни один российский специалист, сделает Слуцкого сильнее и разноплановее.

И надеюсь, что он потом получит шанс проявить себя как главный тренер в том или ином европейском клубе. И это, опять же, его очень здорово обогатит. Очень надеюсь, что в лице Слуцкого за счет вот этого вот отхода из российской футбольной круговерти в Европу мы получим еще более интересного специалиста, чем тот, каким он был до сих пор. При том что он уже — трехкратный чемпион России, и, не сомневаюсь, после возвращения в нашу страну добьется еще очень многого.