Петраков: Президент «Томи» подчеркнул, что нужно готовиться к продолжению сезона РФПЛ

В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе, из-за которых всем игрокам основного состава было предложено стать свободными агентами с 1 января. Ранее ряд футболистов, в число которых входят Кирилл Погребняк, Александр Касьян, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Александр Жиров, Давид Яблонски, Максим Тишкин, Лукаш Дроппа, расторгли свои контракты с «Томью».

«Я не собираюсь покидать команду, несмотря на финансовые трудности клуба. Вчера я как раз разговаривал с губернатором и президентом клуба Сергеем Жвачкиным, он меня заверил, что в ближайшее время начнется финансирование. Конечно, сейчас регистрация игроков закрыта, но если мы погасим долги, то и заявочное окно откроется. Жвачкин подчеркнул, что мы должны готовиться к продолжению сезона и ни о чем не беспокоиться. 29 числа в Томске мы проведем переговоры как раз по этой ситуации, по заявкам и финансированию. У команды сейчас тяжелые времена, не нужно отворачиваться — с любым клубом такое может случиться, нужно проявить понимание», — сказал Петраков по телефону.

«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее место в чемпионате России.