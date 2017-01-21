Петраков: Президент «Томи» подчеркнул, что нужно готовиться к продолжению сезона РФПЛ
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что команда должна готовиться к весенней части сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и не беспокоиться о финансировании, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер томичей Валерий Петраков.
В декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в сибирском клубе,
«Я не собираюсь покидать команду, несмотря на финансовые трудности клуба. Вчера я как раз разговаривал с губернатором и президентом клуба Сергеем Жвачкиным, он меня заверил, что в ближайшее время начнется финансирование. Конечно, сейчас регистрация игроков закрыта, но если мы погасим долги, то и заявочное окно откроется. Жвачкин подчеркнул, что мы должны готовиться к продолжению сезона и ни о чем не беспокоиться. 29 числа в Томске мы проведем переговоры как раз по этой ситуации, по заявкам и финансированию. У команды сейчас тяжелые времена, не нужно отворачиваться — с любым клубом такое может случиться, нужно проявить понимание», — сказал Петраков по телефону.
«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее место в чемпионате России.
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