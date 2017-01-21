Даганов: «Анжи» предложил Яковлеву понижение зарплаты, но игрок решил покинуть клуб
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. «Анжи» предложил нападающему Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты, но в итоге футболист решил покинуть махачкалинский клуб, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы клуба Айдемир Даганов.
В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от “Крыльев Советов”, поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком», — сказал Даганов по телефону.
Яковлев присоединился к «Анжи» летом 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел за махачкалинцев 3 матча и не отметился голами.
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