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21 января 2017, 13:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Даганов: «Анжи» предложил Яковлеву понижение зарплаты, но игрок решил покинуть клуб

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. «Анжи» предложил нападающему Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты, но в итоге футболист решил покинуть махачкалинский клуб, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы клуба Айдемир Даганов.

В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев. Ранее были расторгнуты трудовые соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио. Ранее Даганов сообщил «Р-Спорт», что Яковлев был готов на понижение зарплаты.

«Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от “Крыльев Советов”, поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком», — сказал Даганов по телефону.

Яковлев присоединился к «Анжи» летом 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел за махачкалинцев 3 матча и не отметился голами.

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