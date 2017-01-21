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21 января 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шляхтин: Вероятность возвращения Яковлева в «Крылья Советов» существует

Обновлено: 13:15
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Вероятность возвращения футболиста Павла Яковлева в самарский клуб «Крылья Советов» существует. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

В субботу спортивный директор махачкалинского «Анжи» Александр Танцюра сообщил ТАСС, что 25-летний полузащитник разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

«Вероятность возвращения Яковлева в “Крылья Советов” существует», — сказал Шляхтин.

Яковлев выступал за «Крылья Советов» трижды — в сезонах 2010, 2011/12 и 2015/16. В текущем чемпионате России полузащитник провел за «Анжи» три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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