Шляхтин: Вероятность возвращения Яковлева в «Крылья Советов» существует

В субботу спортивный директор махачкалинского «Анжи» Александр Танцюра сообщил ТАСС, что 25-летний полузащитник разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

«Вероятность возвращения Яковлева в “Крылья Советов” существует», — сказал Шляхтин.

Яковлев выступал за «Крылья Советов» трижды — в сезонах 2010, 2011/12 и 2015/16. В текущем чемпионате России полузащитник провел за «Анжи» три матча, не отметившись в них результативными действиями.