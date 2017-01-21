Агент защитника «Интера» Раноккии провёл переговоры с «Зенитом»
Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.
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По информации издания, агент 28-летнего футболиста в Лондоне провёл переговоры с представителями российской команды.
Также отмечается, что «Интер» заинтересован в прямой продаже Раноккии или в аренде с последующим правом выкупа для будущего клуба защитника.
В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего 5 матчей, не отметившись результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.
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