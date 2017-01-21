Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил Ковальчук

Хотя первая она после возвращения, в начале 2000-х у Самедова этих тренировок в «Спартаке» было не счесть.

«НАДО ЗАПИСАТЬСЯ В МУЗЕЙ»

— Как вас встретили на тренировке, Александр? Аплодисментами?

— Меня представили. Ребята поприветствовали. Так что встретили отлично.

— Вы не смогли прилететь в Эмираты вместе с командой и задержались в Москве на день. Почему?

— По семейным обстоятельствам. Но ничего серьезного. Самое главное — добрался до «Спартака» и теперь тренируюсь.

— В «Спартаке» вы будете играть под 19-м номером. Почему под ним?

— Во-первых, рад, что 19-й мне достался. Во-вторых, давно иду с ним по жизни. Это моя цифра.

— На старых спартаковских фото вы под 40-м номером.

— Да, начинал тогда в «Спартаке» под этим номером, он еще с дубля остался. Но в дальнейшем был 19-й.

— Не думали взять в «Спартаке» вновь 40-й и закольцевать историю?

— Нет, не хочу закольцовывать. Тем более 19-й свободный был. Это число у меня на бутсах, 19 июля — день моего рождения….

— Год назад спрашивал вас на сборе «Локомотива», как относитесь к тому, что вас некоторые болельщики называют «мясным». Вы согласились, что Самедов — мясной. Какой смысл в это слово вообще вкладываете?

— Там речь шла, насколько помню, про то, что я — воспитанник спартаковской школы. И я всегда говорил, что горжусь этим.

— После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Там есть интерактивный экран, на котором можно увидеть голы игроков, когда-либо игравших в красно-белой форме. Свои увидели?

— Музей, конечно, потрясающий. Был в шоке, когда увидел. Хочу теперь семью привести. Сыновьям это надо обязательно показать. Так что надо будет записаться. А голы, да, мне показали. Те, что забивал в 2004-м….

— У вас осталось что-то спартаковское? Что-то могло бы в музей перекочевать?

— Вряд ли. Музею-то люди легендарные свои вещи передавали. Те, кто много для «Спартака» сделал. А у меня дома на стене висит майка «Спартака» 2004 года. Оформлена в специальную раму.

«КУСОЧЕК «МАРГАРИТЫ»

— Год назад говорили: «Когда тебе за 30, понимаешь, что карьера скоро может закончиться». А тут — «Спартак», возможность стать чемпионом. Какие чувства испытали?

— Действительно, когда тебе за 30, приходит осознание, что не так много времени на поле осталось. Но мне сейчас 32 и я прекрасно себя чувствую. Вы правильно заметили, что команда борется за чемпионство, поэтому и у меня огромная мотивация. Тут много говорить не надо. Ребята проделали большую работу. Мне надо им помочь.

— В последнем матче против «Спартака» вас заменили после первого тайма. Поняли, почему?

— Знаете, не хочу в этом ковыряться, говорить, почему меня заменили. Не стоит. Это в прошлом. Сейчас хочу говорить о позитивных вещах и смотреть вперед.

— Вы сказали, что приятно удивились, потому что на вашу игру обратил внимание Каррера. Уже говорили с Массимо?

— Нет еще. В первый день было две тренировки. Мне сейчас нужно как можно быстрее влиться в коллектив и как можно быстрее набрать форму.

— В «Спартаке» у вас тренеры-итальянцы. Тогда был Скала, теперь Каррера. И вам нравится Италия, Милан, итальянский футбол. Откуда это?

— Так сложилось. Часто ездил в Милан, проводил там каникулы с семьей.

— Какая у вас любимая пицца?

— Ух ты! Сейчас скажу… У меня сын все время ест «Маргариту». Поэтому и я могу позволить себе кусочек. А вообще в последнее время стараюсь пиццы много не есть.

— Может, у вас Италия не с кухней ассоциируется, в первую очередь?

— Ну, мы часто во Флоренции бывали, в Риме. Но к столице отношусь так себе. В общем, мы во многих местах побывали.

— Вам будет, о чем с Каррерой поговорить.

— Сначала другое — надо хорошо подготовиться.

«БЛОХИН — ФИГУРА, ГЛЫБА»

— Вы отмечали, что даже по тому, как «Спартак» празднует голы можно определить, какая в команде атмосфера. Хотя вроде все команды радуются после голов…

— Ну, это видно. Как реагируют игроки на поле, на скамейке. Понятно, например, что с «Амкаром» после гола на последних минутах было много эмоций. И все равно….

— То есть вы это почувствовали, даже не находясь в команде?

— Да. Даже видя это по телевизору.

— Процитирую футбольного аналитика: «Самедов — фланговый полузащитник старой школы, но ставший современным хавбеком-инсайдом, который работает на полуфланге — между бровкой и центром».

— Это кто сказал?

— Михаил Борзыкин. Самый разбирающийся в футбольной тактике человек в «Советском спорте».

— А-а, понял. Что сказать… Сейчас важно, чтобы полузащитники подключались к атакам и перемещались по всему фронту атаки.

— Соответственно, вы приходите не на позицию Промеса, а в принципе в полузащиту, верно?

— Я прихожу, точнее, пришел в «Спартак», чтобы помочь. А позицию, на которой мне играть, выбирать тренеру.

— Средняя линия в «Спартаке» традиционно считалась сильнейшей. И сейчас тоже?

— Мне кажется, сейчас в «Спартаке» собраны очень хорошие футболисты — и в атаке, и в полузащите. Главное, чтобы командная игра была.

— Из московских клубов вы не играли только за ЦСКА и «Торпедо». Когда-нибудь была вероятность, что можете там оказаться?

— Нет.

— Можно сказать, что в каком-то из клубов вам было комфортнее всего?

— Мне везде было комфортно, и я везде старался делать свою работу, как можно лучше.

— Даже в «Москве» к вам не было претензий у Олега Блохина.

— Потому что и в «Москве», и в других клубах выполнял задания тренеров, с которыми работал.

— Хотя Блохина многие просто не понимали.

— Может быть. Но Блохин в любом случае — фигура, глыба. Хотя работали мы не так долго. Но все было нормально.

«ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПЛЕЙ-ОФФ»

— Вы любите хоккей. Последний раз приходили на матч ЦСКА и СКА. Почему на эту игру?

— Стараюсь ходить на хоккей при возможности. А это была центральная игра. Плюс Илья Ковальчук со СКА приехал. Думал, с ним сможем увидеться.

— Увиделись?

— Нет, Илья быстро уехал. Договорились в следующий раз повстречаться, когда он приедет в Москву. Ковальчук, кстати, меня одним из первых поздравил с переходом в «Спартак».

— На хоккейный «Спартак», где когда-то начинал Ковальчук, вы ходили? У него сейчас, в отличие от футбольного, результаты совсем печальные.

— На хоккейный «Спартак» ходил, но давно. Что касается нынешнего положения дел… Дай бог, все наладится.

— Весенний отрезок в чемпионате России будет, как хоккейный плей-офф?

— В принципе, так и есть. Два месяца и каждый матч, как финал.

— Готовы к тому, что «Спартак» станут бортовать, применять силовые приемы и даже бить исподтишка, только бы не пустить к чемпионству?

— Верю, что у нас все равно все получится.