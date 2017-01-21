Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил Ковальчук
После первой тренировки в «Спартаке» Александр Самедов дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Хотя первая она после возвращения, в начале 2000-х у Самедова этих тренировок в «Спартаке» было не счесть.
«НАДО ЗАПИСАТЬСЯ В МУЗЕЙ»
— Как вас встретили на тренировке, Александр? Аплодисментами?
— Меня представили. Ребята поприветствовали. Так что встретили отлично.
— Вы не смогли прилететь в Эмираты вместе с командой и задержались в Москве на день. Почему?
— По семейным обстоятельствам. Но ничего серьезного. Самое главное — добрался до «Спартака» и теперь тренируюсь.
— В «Спартаке» вы будете играть под 19-м номером. Почему под ним?
—
— На старых спартаковских фото вы под 40-м номером.
— Да, начинал тогда в «Спартаке» под этим номером, он еще с дубля остался. Но в дальнейшем был 19-й.
— Не думали взять в «Спартаке» вновь 40-й и закольцевать историю?
— Нет, не хочу закольцовывать. Тем более 19-й свободный был. Это число у меня на бутсах, 19 июля — день моего рождения….
— Год назад спрашивал вас на сборе «Локомотива», как относитесь к тому, что вас некоторые болельщики называют «мясным». Вы согласились, что Самедов — мясной. Какой смысл в это слово вообще вкладываете?
— Там речь шла, насколько помню, про то, что я — воспитанник спартаковской школы. И я всегда говорил, что горжусь этим.
— После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Там есть интерактивный экран, на котором можно увидеть голы игроков,
— Музей, конечно, потрясающий. Был в шоке, когда увидел. Хочу теперь семью привести. Сыновьям это надо обязательно показать. Так что надо будет записаться. А голы, да, мне показали. Те, что забивал в 2004-м….
— У вас осталось
— Вряд ли.
«КУСОЧЕК «МАРГАРИТЫ»
— Год назад говорили: «Когда тебе за 30, понимаешь, что карьера скоро может закончиться». А тут — «Спартак», возможность стать чемпионом. Какие чувства испытали?
— Действительно, когда тебе за 30, приходит осознание, что не так много времени на поле осталось. Но мне сейчас 32 и я прекрасно себя чувствую. Вы правильно заметили, что команда борется за чемпионство, поэтому и у меня огромная мотивация. Тут много говорить не надо. Ребята проделали большую работу. Мне надо им помочь.
— В последнем матче против «Спартака» вас заменили после первого тайма. Поняли, почему?
— Знаете, не хочу в этом ковыряться, говорить, почему меня заменили. Не стоит. Это в прошлом. Сейчас хочу говорить о позитивных вещах и смотреть вперед.
— Вы сказали, что приятно удивились, потому что на вашу игру обратил внимание Каррера. Уже говорили с Массимо?
— Нет еще. В первый день было две тренировки. Мне сейчас нужно как можно быстрее влиться в коллектив и как можно быстрее набрать форму.
— В «Спартаке» у вас
— Так сложилось. Часто ездил в Милан, проводил там каникулы с семьей.
— Какая у вас любимая пицца?
— Ух ты! Сейчас скажу… У меня сын все время ест «Маргариту». Поэтому и я могу позволить себе кусочек. А вообще в последнее время стараюсь пиццы много не есть.
— Может, у вас Италия не с кухней ассоциируется, в первую очередь?
— Ну, мы часто во Флоренции бывали, в Риме. Но к столице отношусь так себе. В общем, мы во многих местах побывали.
— Вам будет, о чем с Каррерой поговорить.
— Сначала другое — надо хорошо подготовиться.
«БЛОХИН — ФИГУРА, ГЛЫБА»
— Вы отмечали, что даже по тому, как «Спартак» празднует голы можно определить, какая в команде атмосфера. Хотя вроде все команды радуются после голов…
— Ну, это видно. Как реагируют игроки на поле, на скамейке. Понятно, например, что с «Амкаром» после гола на последних минутах было много эмоций. И все равно….
— То есть вы это почувствовали, даже не находясь в команде?
— Да. Даже видя это по телевизору.
— Процитирую футбольного аналитика: «Самедов — фланговый полузащитник старой школы, но ставший современным
— Это кто сказал?
— Михаил Борзыкин. Самый разбирающийся в футбольной тактике человек в «Советском спорте».
—
— Соответственно, вы приходите не на позицию Промеса, а в принципе в полузащиту, верно?
— Я прихожу, точнее, пришел в «Спартак», чтобы помочь. А позицию, на которой мне играть, выбирать тренеру.
— Средняя линия в «Спартаке» традиционно считалась сильнейшей. И сейчас тоже?
— Мне кажется, сейчас в «Спартаке» собраны очень хорошие футболисты — и в атаке, и в полузащите. Главное, чтобы командная игра была.
— Из московских клубов вы не играли только за ЦСКА и «Торпедо».
— Нет.
— Можно сказать, что в
— Мне везде было комфортно, и я везде старался делать свою работу, как можно лучше.
— Даже в «Москве» к вам не было претензий у Олега Блохина.
— Потому что и в «Москве», и в других клубах выполнял задания тренеров, с которыми работал.
— Хотя Блохина многие просто не понимали.
— Может быть. Но Блохин в любом случае — фигура, глыба. Хотя работали мы не так долго. Но все было нормально.
«ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПЛЕЙ-ОФФ»
— Вы любите хоккей. Последний раз приходили на матч ЦСКА и СКА. Почему на эту игру?
— Стараюсь ходить на хоккей при возможности. А это была центральная игра. Плюс Илья Ковальчук со СКА приехал. Думал, с ним сможем увидеться.
— Увиделись?
— Нет, Илья быстро уехал. Договорились в следующий раз повстречаться, когда он приедет в Москву. Ковальчук, кстати, меня одним из первых поздравил с переходом в «Спартак».
— На хоккейный «Спартак», где
— На хоккейный «Спартак» ходил, но давно. Что касается нынешнего положения дел… Дай бог, все наладится.
— Весенний отрезок в чемпионате России будет, как хоккейный
— В принципе, так и есть. Два месяца и каждый матч, как финал.
— Готовы к тому, что «Спартак» станут бортовать, применять силовые приемы и даже бить исподтишка, только бы не пустить к чемпионству?
— Верю, что у нас все равно все получится.
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