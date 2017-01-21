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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28504327/
21 января 2017, 12:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Яковлев ушел из «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Анжи» и нападающий Павел Яковлев разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

Клуб и нападающий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлев может вернуться в самарские «Крылья Советов», за которые выступал в трех сезонах.

«Яковлев покинул “Анжи”. Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», — сказал Танцюра.

Форвард перешел в «Анжи» летом 2016 года из московского «Спартака». За основной состав красно-белых он дебютировал в 2009 году. Трижды уходил в аренду в «Крылья Советов» — в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16. В 2015 году на правах аренды выступал за «Мордовию». Также играл за «Спартак-2», который входит в структуру «Спартака».

В чемпионате России Яковлев провел в общей сложности 138 матчей и забил 20 мячей.

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