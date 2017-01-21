Футболист Яковлев ушел из «Анжи»
МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Анжи» и нападающий Павел Яковлев разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлев может вернуться в самарские «Крылья Советов», за которые выступал в трех сезонах.
«Яковлев покинул “Анжи”. Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», — сказал Танцюра.
Форвард перешел в «Анжи» летом 2016 года из московского «Спартака». За основной состав
В чемпионате России Яковлев провел в общей сложности 138 матчей и забил 20 мячей.
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