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21 января 2017, 12:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер Валерий Петраков продолжит работу в ФК «Томь»

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер «Томи» Валерий Петраков продолжит работу на своем посту, несмотря на финансовые проблемы клуба. Об этом специалист заявил ТАСС.

Как рассказал ТАСС наставник томского клуба он принял решение остаться в команде после разговора с президентом Томи Увеличить
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Томский клуб после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, проводится оценка имущества.

«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь», — сказал он.

Петраков возглавляет «Томь» с апреля 2016 года. Под его руководством команда по итогам сезона-2015/16 вышла из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

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