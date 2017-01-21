Тренер Валерий Петраков продолжит работу в ФК «Томь»

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Томский клуб после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, проводится оценка имущества.

«У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь», — сказал он.