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21 января 2017, 12:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер: Губернатор области заверил, что долги ФК «Томь» погасят в ближайшее время

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверил, что долги «Томи» по заработной плате перед футболистами и административным штабом команды погасят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Томи» Валерий Петраков.

Валерий Петраков считает что команде не придется сниматься с чемпионата России. Увеличить
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«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Многие футболисты уже разорвали контракты с клубом в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

«Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов. В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы “Томи” открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят», — сказал Петраков.

Из-за долгов по заработной плате «Томь» уже покинули Виталий Дьяков, Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Аслан Дудиев, Александр Касьян, Кирилл Погребняк и Петр Тен.

«Томь не будет сниматься с чемпионата России

При этом Петраков рассчитывает, что команде продолжит выступление в чемпионате страны, несмотря на кадровые потери. «У нас с того года осталось всего восемь человек. Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды — на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что “Томь” не будет сниматься с этого чемпионата», — считает наставник команды.

«Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов», — добавил он.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками в активе.

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