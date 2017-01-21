Тренер: Губернатор области заверил, что долги ФК «Томь» погасят в ближайшее время

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«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Многие футболисты уже разорвали контракты с клубом в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

«Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов. В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы “Томи” открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят», — сказал Петраков.

Из-за долгов по заработной плате «Томь» уже покинули Виталий Дьяков, Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Аслан Дудиев, Александр Касьян, Кирилл Погребняк и Петр Тен.

«Томь не будет сниматься с чемпионата России

При этом Петраков рассчитывает, что команде продолжит выступление в чемпионате страны, несмотря на кадровые потери. «У нас с того года осталось всего восемь человек. Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды — на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что “Томь” не будет сниматься с этого чемпионата», — считает наставник команды.

«Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов», — добавил он.