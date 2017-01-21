Тренер: Губернатор области заверил, что долги ФК «Томь» погасят в ближайшее время
МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверил, что долги «Томи» по заработной плате перед футболистами и административным штабом команды погасят в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Томи» Валерий Петраков.
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«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Многие футболисты уже разорвали контракты с клубом в одностороннем порядке через палату по разрешению споров Российского футбольного союза.
«Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов. В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы “Томи” открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят», — сказал Петраков.
«Томь не будет сниматься с чемпионата России
При этом Петраков рассчитывает, что команде продолжит выступление в чемпионате страны, несмотря на кадровые потери. «У нас с того года осталось всего восемь человек. Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды — на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в
«Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов», — добавил он.
«Томь», которая пробилась в
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