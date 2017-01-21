Болельщики «Урала» оригинально поздравили президента клуба с днём рождения

Участие в подготовке подарка для президента приняло более десяти человек. Необычный арт-объект можно увидеть, прогуливаясь по набережной вдоль резиденции губернатора Свердловской области.



«Григорий Викторович — настоящий патриот, тянет на себе весь футбол в Свердловской области, не только поднимает профессиональный футбол, но и активно развивает детские школы. За это хотим сказать ему огромное спасибо и поздравить с днём рождения. Решили провести такую необычную акцию, чтобы весь город смог присоединиться к нашим поздравлениям», — рассказали болельщики.



Сейчас подопечные Григория Иванова находятся на сборах в Кипре, где проводят подготовку ко второй части сезона РФПЛ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наши болельщики оригинально поздравили Григория Иванова с Днем рождения. Подробности: <a href="https://t.co/i7AdTtZpTX">https://t.co/i7AdTtZpTX</a> <a href="https://t.co/mZaQl7xC0N">pic.twitter.com/mZaQl7xC0N</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/822716844180115457">21 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>