Болельщики «Урала» оригинально поздравили президента клуба с днём рождения
Болельщики «Урала» поздравили президента клуба Григория Иванова с 56-летием, ночью вытоптав на Городском пруду огромную надпись «Урал», сообщает «Екатеринбург Онлайн».
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«Григорий Викторович — настоящий патриот, тянет на себе весь футбол в Свердловской области, не только поднимает профессиональный футбол, но и активно развивает детские школы. За это хотим сказать ему огромное спасибо и поздравить с днём рождения. Решили провести такую необычную акцию, чтобы весь город смог присоединиться к нашим поздравлениям», — рассказали болельщики.
Сейчас подопечные Григория Иванова находятся на сборах в Кипре, где проводят подготовку ко второй части сезона РФПЛ.
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