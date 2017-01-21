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21 января 2017, 12:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Урала» оригинально поздравили президента клуба с днём рождения

Болельщики «Урала» поздравили президента клуба Григория Иванова с 56-летием, ночью вытоптав на Городском пруду огромную надпись «Урал», сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Участие в подготовке подарка для президента приняло более десяти человек. Необычный арт-объект можно увидеть, прогуливаясь по набережной вдоль резиденции губернатора Свердловской области.

«Григорий Викторович — настоящий патриот, тянет на себе весь футбол в Свердловской области, не только поднимает профессиональный футбол, но и активно развивает детские школы. За это хотим сказать ему огромное спасибо и поздравить с днём рождения. Решили провести такую необычную акцию, чтобы весь город смог присоединиться к нашим поздравлениям», — рассказали болельщики.

Сейчас подопечные Григория Иванова находятся на сборах в Кипре, где проводят подготовку ко второй части сезона РФПЛ.

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