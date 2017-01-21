Игроки «Уфы» поддержали решение Семака ввести штраф за мат

Представители команды поделились своим мнением по этому поводу.



Футболисты «Уфы» поддержали данное решение, а некоторые рассказали об одноклубниках, которые употребляют нецензурную лексику.



«Я лично только за. Не знаю, как будет Сафрониди общаться теперь с людьми. У него через каждое слово мат-перемат», — заявил полузащитник Азамат Засеев.