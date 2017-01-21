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21 января 2017, 12:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Уфы» поддержали решение Семака ввести штраф за мат

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввёл штраф за мат.

Представители команды поделились своим мнением по этому поводу.

Футболисты «Уфы» поддержали данное решение, а некоторые рассказали об одноклубниках, которые употребляют нецензурную лексику.

«Я лично только за. Не знаю, как будет Сафрониди общаться теперь с людьми. У него через каждое слово мат-перемат», — заявил полузащитник Азамат Засеев.

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