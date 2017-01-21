Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28503581/
21 января 2017, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Столыпин: «Оренбург» не контактировал с белорусским футболистом Александром Глебом

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футбольный клуб «Оренбург», проводящий первый сезон в РФПЛ, не выходил на контакт со знаменитым белорусским футболистом Александром Глебом, заявил агентству «Р-Спорт» президент оренбургского клуба Василий Столыпин.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Маргарита <span class=error>Якупова</span>. </em>Футбольный клуб Оренбург проводящий первый сезон в <span class=error>РФПЛ</span> не выходил на контакт со знаменитым белорусским футболистом Александром Глебом заявил агентству Р-Спорт президент оренбургского клуба Василий <span class=error>Столыпин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу телеканал «Беларусь 5» в своем официальном микроблоге в Twitter со ссылкой на собственные источники сообщил, что у 35-летнего полузащитника, игравшего в лондонском «Арсенале» и каталонской «Барселоне», есть несколько вариантов продолжения карьеры, один из которых «Оренбург». Также у футболиста есть предложения из чемпионата Турции.

«Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом», — сказал Столыпин по телефону.

Глеб является воспитанником минского «Динамо», но начинал карьеру в борисовском БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в «Штутгарт». Белорус стал одним из ведущих футболистов немецкого клуба, провел за него в общей сложности 164 матча в чемпионате Германии, в которых забил 13 мячей. С 2005 по 2008 год Глеб защищал цвета лондонского «Арсенала», откуда перешел в «Барселону». В Турции белорус играл за «Коньяспор» и «Генчлербирлиги». Летом 2016 года вернулся в БАТЭ.

Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Амкар» может приобрести голкипера «Балтики» Вамбольта за 2,5 млн рублей

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт, который пребывает на просмотре в пермском «Амкаре», может быть приобретён за 2,5 млн рублей. Именно такая сумма отступных указана в контракте игрока, сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной