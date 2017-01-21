Столыпин: «Оренбург» не контактировал с белорусским футболистом Александром Глебом

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В пятницу телеканал «Беларусь 5» в своем официальном микроблоге в Twitter со ссылкой на собственные источники сообщил, что у 35-летнего полузащитника, игравшего в лондонском «Арсенале» и каталонской «Барселоне», есть несколько вариантов продолжения карьеры, один из которых «Оренбург». Также у футболиста есть предложения из чемпионата Турции.

«Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом», — сказал Столыпин по телефону.

Глеб является воспитанником минского «Динамо», но начинал карьеру в борисовском БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в «Штутгарт». Белорус стал одним из ведущих футболистов немецкого клуба, провел за него в общей сложности 164 матча в чемпионате Германии, в которых забил 13 мячей. С 2005 по 2008 год Глеб защищал цвета лондонского «Арсенала», откуда перешел в «Барселону». В Турции белорус играл за «Коньяспор» и «Генчлербирлиги». Летом 2016 года вернулся в БАТЭ.