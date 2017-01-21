Столыпин: «Оренбург» примет решение о подписании новых футболистов 22 января

«Оренбург» с 10 по 22 января проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Ранее в СМИ появилась информация, что ряд футболистов, чьи имена не уточняются, находится на просмотре в оренбургском клубе. В четверг «Оренбург» крупно уступил вице-чемпиону Казахстана «Кайрату» в контрольном матче (0:3). В субботу оренбуржцы проведут товарищескую встречу с бакинским «Интером», которой и завершат первый сбор.

«Первый сбор отлично проходит, в хороших условиях, команда вся на месте, кого хотели, на этом сборе посмотрели, имена называть не буду. Последняя игра будет сегодня, так что после нее можно будет делать выводы. Команда проводит двухразовые занятия каждый день. Немножко, правда, огорчают результаты, например, матча с “Кайратом”. Есть моменты, над чем работать — для того и нужны сборы, чтобы учиться на своих ошибках, исправляться, двигаться вперед. Думаю, все по плану будет. Мы пока не приняли решение, какие новички будут в команде. Время еще есть, думаю, 22 числа примем решение», — сказал Столыпин по телефону.

В четверг «Оренбург» заключил соглашение с белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым, 4-кратным чемпионом Белоруссии и чемпионом Польши.

«Сиваков — очень квалифицированный футболист, у нас с таким опытом выступлений нет игроков: чтобы выступал и в европейских клубах, и был чемпионом Белоруссии, в сборную Белоруссии вызывался, хотя у нас есть люди, которые играли за сборные, белорусы в том числе. Квалифицированный футболист, надеемся, что он нам поможет», — добавил собеседник агентства.