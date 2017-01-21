Сальваторе Боккетти: Если станем чемпионами, готов пойти в Италию пешком!

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Прямо перед выездом на сбор в Эмираты защитник подписал со «Спартаком» новый контракт — до лета 2020 года. К тому времени красно-белый стаж 30-летнего футболиста составит семь лет — срок для современного футбола и легионера более чем солидный. В Абу-Даби с итальянцем поговорил спецкор «СЭ».

«БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НО Я НЕ ХОТЕЛ НИКУДА УХОДИТЬ».

Когда-то Элвер Рахимич побратался с ЦСКА, Гекдениз Карадениз — с «Рубином». И вот в первый раз столь тесными узами с российским клубом оказывается связан итальянец. Первый, кстати, игрок из этой страны в истории «Спартака».

Хотя еще недавно казалось, что Боккетти на грани ухода — тем более интерес, в частности, из Турции был. Когда дело доходит до полугода, остающихся до конца контракта, в сегодняшнем футболе человек обычно меняет клуб. А тут еще и разговоры, что «Спартак» предлагает Боккетти изрядное сокращение зарплаты — кто на такое пойдет? Тем более что ему не 35, а всего 30 — для защитника возраст рабочий.

Но вот поди ж ты — остался. С уменьшенным окладом, но до какой степени — вопрос. На финансовые темы игрокам красно-белых, говорят, запрещено общаться со СМИ не просто на словах, а по контракту. Тут вроде бы эта тема напрашивалась, но не враг же себе Боккетти, чтобы нарываться на штраф.

И тем не менее, когда мы с коллегой из ТАСС вместе с Боккетти погружаемся из света гигантских люстр в лобби Ritz Carlton в полумрак кафе, игрок сразу «врубает» такой монолог, что проникаешься с первых секунд. И не надо уже никаких сумм — реальных и мнимых. Все ясно.

«Всегда говорил, что хочу остаться в «Спартаке» и играть именно в этой команде. Ситуацию с моим продлением контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры. Это нормальный процесс. Читаю все, что пишут об этом в прессе, и это не соответствует действительности.

Не думаю о том, какие условия у меня будут. Главное — выступать в этой команде и приносить ей пользу. Очень хочу стать чемпионом в составе «Спартака». И у нас не было проблем с руководством клуба насчет продления соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но не хотел никуда уходить.

После подписания контракта мои друзья Доменико Кришито и Паоло Каннаваро шутили, что я хочу выкачать все нефть и газ из России, поэтому подписал договор. Мы вместе посмеялись. А если серьезно, ребята пожелали мне удачи.

Слушал Боккетти — и вспоминал, как мы четыре года назад делали его первое интервью в новом клубе на таком же первом сборе «Спартака» в Абу-Даби. Я удивлялся, как это Сальваторе выбрал красно-белых, при том что в «Зените», который тоже проявлял к нему интерес, работал его соотечественник — Лучано Спаллетти. Футболист отвечал, каждой фразой, сам того не зная, набирая висты у болельщиков москвичей:

«Мы со Спаллетти разговаривали. Но это жизнь. Для меня не проблема, что тренер «Спартака» (Валерий Карпин. — Прим. И. Р.) — русский. Немного говорю по-русски, оба владеем испанским. Главное — он очень хотел, чтобы я оказался в команде. И весь клуб этого желал. Поэтому я здесь. Карпин встретил меня в лобби отеля, хотя было 2.20 ночи! Когда увидел, что он меня дождался, — лишний раз убедился, что принял правильное решение, выбрав «Спартак». Не каждый тренер так поступит.

Может, и «Зенит» меня хотел. Но я видел, что «Спартак» хочет больше. Они вели себя очень прямо и честно, хотели меня приобрести еще полгода назад. Тогда не получилось, но клуб не утратил ко мне интереса. Глядя на его настойчивость, я сказал: «Это — моя команда». Когда был маленьким, из российских клубов знал только «Спартак» — поскольку тот постоянно выступал в Лиге чемпионов и нередко оказывался там на виду. Это была самая большая русская команда! И остается ею!

«ЕСЛИ БЫ КАРРЕРА ПОЕХАЛ РАБОТАТЬ В АМЕРИКУ — ТОЖЕ ДОБИЛСЯ БЫ УСПЕХОВ».

«Спартак» заплатил за него «Рубину» 4,5 миллиона евро, что подтвердил мне тогдашний спортивный директор москвичей Дмитрий Попов. Сообщив и другое — что годом ранее казанцы просили за него 10 миллионов, так что сделка для красно-белых очень удачна.

Тогда выбрать «Спартак», а не «Зенит» — это выглядело необычно. Тем более для итальянца-футболиста при итальянце-тренере в Питере. Но вот как повернулась судьба — главного тренера со своей родины Боккетти в итоге заполучил в «Спартаке». И одной из главных причин переподписания соглашения стала именно фигура Массимо Карреры.

«Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе, — говорит защитник. — Они видели, что хочу остаться, а я — что они хотят, чтобы я продолжил играть за «Спартак».

Каррера сказал, что в первое время много помогал ему с переводом? Конечно, так и было. В то время ему было сложно. В какой-то мере я служил мостиком между тренером и остальными игроками. Мне приходилось переводить слова тренера о том, как футболисты должны двигаться в зависимости от положения мяча на поле, как должны думать.

В Италии многие журналисты отмечают хорошую работу Карреры в России. Пресса отмечает, что как тренер он является носителем школы и духа «Ювентуса». Для Италии «Юве» — то же самое, что для России «Спартак». Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков.

Массимо — человек с определенным типом характера. Думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успехов. Потому что максималист. И передает этот характер своим игрокам. Все начинают много трудиться и готовы делать все ради него и ради клуба. Когда нужно, Каррера может быть жестким. Тренер просто не может иначе, но в жизни он очень хороший и добрый человек.

Тема сравнения «Спартака» и «Юве» напомнила мне фразу Карреры на одной из пресс-конференций: «Спартак» — это русский «Ювентус». Но каково же было мое изумление, когда я перечитал свое интервью с Боккетти от января 2013 года и выяснил, что при подписании контракта Сальва произнес ровно те же слова!

А сравнение этих клубов от Карреры Боккетти комментирует так:

«Думаю, тренер имел в виду победный дух, который есть у обеих команд и выражен в количестве их титулов. Кстати, я видел новую эмблему “Ювентуса”. Честно говоря, она мне не очень понравилась. Старая была частью истории. Думаю, если бы кто-то захотел кардинально изменить лого “Спартака” и придумал что-то такое, то болельщики просто не дали бы это сделать, вышли бы из себя, взорвались. Трудно сказать, почему руководство “Ювентуса” пошло на этот шаг».

Впрочем, мы еще не договорили о Каррере:

«Мне приятно работать с Массимо, это очень хороший тренер и человек. Не могу конкретно ответить на вопрос, что изменилось в “Спартаке” с его приходом. Наверное, каждый поменял что-то в себе, в своей игре, мы все вместе выросли как отдельные футболисты и как команда, стали больше доверять друг другу».

Боккетти уходит от какого-либо противопоставления Карреры и его предшественника. Более того, напоминает, что так же уверенно, как и до травмы колена в 2013-м, почувствовал себя именно при Дмитрии Аленичеве. И говорит:

«Мне сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой. Они оба очень хорошие тренеры, оба выступали в чемпионате Италии в составе сильных команд. Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в “Ювентусе”, то был хорошим защитником, все его знали. Я слышал о нем, видел его на поле, как и Аленичева в “Роме”. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера, и то же самое было с Аленичевым. Который, кстати, по-прежнему отлично говорит по-итальянски».

«ИТАЛЬЯНЦЫ И РУССКИЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА».

Это интервью Боккетти дал на 80 процентов по-русски. Лишь когда нужно выразить более сложные мысли, Сальва переходил на английский, который тоже знает отлично. Такого полиглота на Апеннинах поди найди. Четыре года назад я этому удивлялся, а он по-английски соглашался:

«В итальянском менталитете не заложено изучение иностранных языков. Крайне редко вы найдете на моей родине людей, которые говорят не на одном, а на нескольких иностранных языках. Но я с детства проявил к этому способности. Мне это нравилось».

А теперь русские фразы из уст игрока просто лились, и невозможно человека за это не уважать.

«Очень люблю Россию, — говорит Боккетти. — Когда только приехал в Казань, поначалу думал — куда попал? Но потом полюбил эту страну. Между итальянцами и русскими на самом деле очень много общего. Единственное, к чему трудно привыкнуть, — пробки, но просто нужно знать время, когда лучше не выезжать в город на машине. Погода? Несколько месяцев в России очень холодные, но в декабре у нас отпуск, а в январе и феврале сборы в теплых странах».

За погружение Боккетти в Россию нужно сказать спасибо Курбану Бердыеву. Четыре года назад защитник говорил мне: «Для меня Бердыев — как второй отец. Он мне очень-очень помог интегрироваться в российскую культуру. Для итальянца, никогда прежде не игравшего за границей, не так просто освоиться в России, и роль Бердыева в этом была огромна. И так было с первого до последнего моего дня в “Рубине”. Когда мы с ним говорили насчет предложения “Спартака”, он сказал: “Выбор за тобой. Каким бы он ни был, мы его примем”. И попрощались мы очень тепло. Бердыев — замечательный человек».

Когда именно в матче с «Рубином» в августе того же 2013-го Боккетти получил тяжелую травму колена, Бердыев пришел в раздевалку красно-белых, чтобы поддержать своего бывшего игрока. Закольцовка судьбы могла произойти в минувшем августе, но вместо Бердыева «Спартак» возглавил Каррера. О чем Сальвавторе определенно не жалеет.

Когда мы зашли в бар Ritz-Carlton, на большом экране шел… итальянский футбол. Сальваторе не проявил к нему большого интереса. Позже объяснил:

«Не смотрю много футбола по телевизору. Когда есть время и у нас нет матчей, конечно, могу поглядеть какую-то встречу чемпионата Италии или России, но не смотрю каждую как сумасшедший. Иногда лучше отдыхать дома, плюс жена иногда просит, чтобы перестал смотреть футбол и помог ей сделать что-то».

Жену Сальваторе зовут Катерина. Они нашли друг друга невдалеке от базы в Тарасовке — так что «Спартак» в этом смысле стал еще для Боккетти и местом обретения личного счастья. Да и отличным способом погружения в русский язык.

«Мой сын Марио говорит на двух языках, хотя ему мало лет. Со мной — на итальянском, с мамой — на русском. Я очень удивлялся, что уже в два года он понимал, как нужно говорить с папой, а как — с мамой. Знание языков важно в жизни. Хочу ли, чтобы Марио стал футболистом? Если произойдет так, значит, он часто будет вдалеке от своей семьи, а для меня это трудно. Если долго не вижу сына — начинаю грустить».

Катерина подарила ему не только Марио, но и дочку Грейс — ей нет еще и годика. И если когда-то в его самых близких в «Спартаке» людях ходили легионеры Макгиди и Ари, то теперь Денис Глушаков в интервью рассказывает, что они с женой Дарьей семьями дружат с Ребровыми, Комбаровыми, Боккетти.

Теперь он — «мясной». И говорит: «Если по какой-то причине не смогу поучаствовать в каком-то матче — готов пойти на фанатскую трибуну и поддержать команду вместе с болельщиками. Ходил туда после ничьей с “Мордовией”, когда парни были недовольны, и теперь мне ничего не страшно!».

Четыре года назад Боккетти говорил мне, что собирается сесть в Москве за руль (в Неаполе и не к такому вождению привык) — но сегодня спросил его об этом, и он ответил: «Редко». Тогда Сальваторе поселился на 45-м этаже одного из небоскребов, и ему нравилось — а теперь живет в загородном поселке «Новые Вешки».

«ТОЧНО НЕ СМОГ БЫ ПОЕХАТЬ ИГРАТЬ В КИТАЙ».

Как самой горячей темой для советских евреев в 70-е годы была эмиграция в США — ехать или нет, — так среди чего-то добившихся футболистов-2017 всенепременно всплывет слово «Китай». Боккетти на эту тему неожиданно категоричен:

«Я бы точно не смог поехать в Китай играть в футбол, даже если бы мне предложили большие деньги. Думаю, что это другой мир. Говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги — как, к примеру, Карлосу Тевесу. Наверное, из того, что произошло в футболе за последний год, это главное событие, после которого я сказал: «Этого не может быть!» С такой зарплатой, как у него, после завершения карьеры можно стать президентом какой-нибудь страны.

Но по мне такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор. Нет, это не будет плохо для футбола. Просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.

Ради каких ценностей Сальва живет в футболе сейчас? В апреле 2013-го мы обменялись такими репликами:

«-После перехода из «Дженоа» в «Рубин» вы сказали, что мечтаете когда-нибудь сыграть за «Наполи» из родного города. Эта мечта еще жива?

— Да. Но в моей жизни было уже немало команд. Сегодня есть «Спартак», чему я очень рад. И вполне допускаю, что останусь в нем до конца карьеры и за «Наполи» так и не сыграю. Здесь мне очень хорошо.

— И даже искусственный газон «Лужников» — «очень хорошо»?

— Не сказал бы. Синтетика не очень хороша для футбола, она не лучшим образом действует на наши колени и лодыжки.

— Вы в курсе, что играть там «Спартаку» осталось совсем недолго, и через сезон вы уже выйдете на поле нового стадиона красно-белых?

— Конечно. И я очень взволнован такой перспективой, жду этого.

Он дождался «Открытие Арены». При этом даже не предполагая, через какие сложности ему на этом пути предстоит пройти. Его тревоги о лужниковской синтетике (господи, когда это было?!) сбылись спустя всего четыре месяца, когда именно на ней в конце первого тайма матча с «Рубином» Сальва получил тяжелую травму. Он поправится как раз к весенним матчам-2014, которые станут роковыми для Карпина. И еще долго не будет похож на себя прежнего.

«Первые 10 — 15 встреч после травмы мне было очень сложно играть, я чувствовал боль. После повреждения хотел выступать в полную силу, но не мог. Нужно было время для восстановления. Но теперь все в порядке. Чувствую, что с каждым днем играю все лучше, и последствия травмы проходят. При Аленичеве я уже был таким, как прежде».

Мурат Якин ему явно не доверял — за полсезона при нем Боккетти провел лишь пять матчей. Аренда в «Милан» тоже славы не добавила.

При Аленичеве и теперь Каррере он вновь — безоговорочно основной. Когда-то он обещал сделать все возможное, чтобы разрешить извечные проблемы «Спартака» в обороне, дипломатично оговаривая: «Но здесь есть очень хорошие центральные защитники — Пареха, Инсаурральде, Сухи». Давно простыл их красно-белый след.

Теперь рядом — Илья Кутепов. И Боккетти провозглашает: «Думаю, что Кутепов — будущее российского футбола. Уверен, что он будет долго выступать в сборной России и в “Спартаке”. Мне очень удобно с ним в паре, мы в какой-то степени дополняем друг друга. У Ильи есть время, чтобы прогрессировать и стать очень сильным исполнителем».

Вместе они будут стремиться к спартаковской мечте на протяжении последних полутора десятилетий. И его собственной мечте.

«В составе “Рубина” мне удалось завоевать два трофея — Кубок и Суперкубок России, — говорил мне Сальвавторе в январе 2013-го. — Надеюсь, пополню этот список в “Спартаке”. Думаю, мы будем стараться выиграть все возможные титулы. Тут отличный состав, отличный тренер, он базируется в отличном городе. Не вижу ничего, что бы мешало нам побеждать!».

Прошло четыре года. После Карпина были Гунько, Якин, Аленичев, и вот теперь — Каррера. Состав поменялся до неузнаваемости. И вот впервые выиграна первая часть чемпионата. Что он готов сделать, если «Спартак» станет первым?

Боккетти задумался. И выдал:

«Готов на сумасшедшие вещи, буквально на все — пойти в Италию пешком, если мы выиграем чемпионат. Надеюсь, что в мае это произойдет».