Сальваторе Боккетти: Если станем чемпионами, готов пойти в Италию пешком!
Защитник «Спартака» — о новом контракте.
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Прямо перед выездом на сбор в Эмираты защитник подписал со «Спартаком» новый контракт — до лета 2020 года. К тому времени
«БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НО Я НЕ ХОТЕЛ НИКУДА УХОДИТЬ».
Хотя еще недавно казалось, что Боккетти на грани ухода — тем более интерес, в частности, из Турции был. Когда дело доходит до полугода, остающихся до конца контракта, в сегодняшнем футболе человек обычно меняет клуб. А тут еще и разговоры, что «Спартак» предлагает Боккетти изрядное сокращение зарплаты — кто на такое пойдет? Тем более что ему не 35, а всего 30 — для защитника возраст рабочий.
Но вот поди ж ты — остался. С уменьшенным окладом, но до какой степени — вопрос. На финансовые темы игрокам
И тем не менее, когда мы с коллегой из ТАСС вместе с Боккетти погружаемся из света гигантских люстр в лобби Ritz Carlton в полумрак кафе, игрок сразу «врубает» такой монолог, что проникаешься с первых секунд. И не надо уже никаких сумм — реальных и мнимых. Все ясно.
«Всегда говорил, что хочу остаться в «Спартаке» и играть именно в этой команде. Ситуацию с моим продлением контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры. Это нормальный процесс. Читаю все, что пишут об этом в прессе, и это не соответствует действительности.
Не думаю о том, какие условия у меня будут. Главное — выступать в этой команде и приносить ей пользу. Очень хочу стать чемпионом в составе «Спартака». И у нас не было проблем с руководством клуба насчет продления соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но не хотел никуда уходить.
После подписания контракта мои друзья Доменико Кришито и Паоло Каннаваро шутили, что я хочу выкачать все нефть и газ из России, поэтому подписал договор. Мы вместе посмеялись. А если серьезно, ребята пожелали мне удачи.
Слушал Боккетти — и вспоминал, как мы четыре года назад делали его первое интервью в новом клубе на таком же первом сборе «Спартака» в
«Мы со Спаллетти разговаривали. Но это жизнь. Для меня не проблема, что тренер «Спартака» (Валерий Карпин. — Прим. И. Р.) — русский. Немного говорю
Может, и «Зенит» меня хотел. Но я видел, что «Спартак» хочет больше. Они вели себя очень прямо и честно, хотели меня приобрести еще полгода назад. Тогда не получилось, но клуб не утратил ко мне интереса. Глядя на его настойчивость, я сказал: «Это — моя команда». Когда был маленьким, из российских клубов знал только «Спартак» — поскольку тот постоянно выступал в Лиге чемпионов и нередко оказывался там на виду. Это была самая большая русская команда! И остается ею!
«ЕСЛИ БЫ КАРРЕРА ПОЕХАЛ РАБОТАТЬ В АМЕРИКУ — ТОЖЕ ДОБИЛСЯ БЫ УСПЕХОВ».
«Спартак» заплатил за него «Рубину» 4,5 миллиона евро, что подтвердил мне тогдашний спортивный директор москвичей Дмитрий Попов. Сообщив и другое — что годом ранее казанцы просили за него 10 миллионов, так что сделка для
Тогда выбрать «Спартак», а не «Зенит» — это выглядело необычно. Тем более для
«Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе, — говорит защитник. — Они видели, что хочу остаться, а я — что они хотят, чтобы я продолжил играть за «Спартак».
Каррера сказал, что в первое время много помогал ему с переводом? Конечно, так и было. В то время ему было сложно. В
В Италии многие журналисты отмечают хорошую работу Карреры в России. Пресса отмечает, что как тренер он является носителем школы и духа «Ювентуса». Для Италии «Юве» — то же самое, что для России «Спартак». Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков.
Массимо — человек с определенным типом характера. Думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успехов. Потому что максималист. И передает этот характер своим игрокам. Все начинают много трудиться и готовы делать все ради него и ради клуба. Когда нужно, Каррера может быть жестким. Тренер просто не может иначе, но в жизни он очень хороший и добрый человек.
Тема сравнения «Спартака» и «Юве» напомнила мне фразу Карреры на одной из пресс-конференций: «Спартак» — это русский «Ювентус». Но каково же было мое изумление, когда я перечитал свое интервью с Боккетти от января 2013 года и выяснил, что при подписании контракта Сальва произнес ровно те же слова!
А сравнение этих клубов от Карреры Боккетти комментирует так:
«Думаю, тренер имел в виду победный дух, который есть у обеих команд и выражен в количестве их титулов. Кстати, я видел новую эмблему “Ювентуса”. Честно говоря, она мне не очень понравилась. Старая была частью истории. Думаю, если бы
Впрочем, мы еще не договорили о Каррере:
«Мне приятно работать с Массимо, это очень хороший тренер и человек. Не могу конкретно ответить на вопрос, что изменилось в “Спартаке” с его приходом. Наверное, каждый поменял
Боккетти уходит от
«Мне сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой. Они оба очень хорошие тренеры, оба выступали в чемпионате Италии в составе сильных команд. Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в “Ювентусе”, то был хорошим защитником, все его знали. Я слышал о нем, видел его на поле, как и Аленичева в “Роме”. Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера, и то же самое было с Аленичевым. Который, кстати,
«ИТАЛЬЯНЦЫ И РУССКИЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА».
Это интервью Боккетти дал на 80 процентов
«В итальянском менталитете не заложено изучение иностранных языков. Крайне редко вы найдете на моей родине людей, которые говорят не на одном, а на нескольких иностранных языках. Но я с детства проявил к этому способности. Мне это нравилось».
А теперь русские фразы из уст игрока просто лились, и невозможно человека за это не уважать.
«Очень люблю Россию, — говорит Боккетти. — Когда только приехал в Казань, поначалу думал — куда попал? Но потом полюбил эту страну. Между итальянцами и русскими на самом деле очень много общего. Единственное, к чему трудно привыкнуть, — пробки, но просто нужно знать время, когда лучше не выезжать в город на машине. Погода? Несколько месяцев в России очень холодные, но в декабре у нас отпуск, а в январе и феврале сборы в теплых странах».
За погружение Боккетти в Россию нужно сказать спасибо Курбану Бердыеву. Четыре года назад защитник говорил мне: «Для меня Бердыев — как второй отец. Он мне
Когда именно в матче с «Рубином» в августе того же 2013-го Боккетти получил тяжелую травму колена, Бердыев пришел в раздевалку
Когда мы зашли в бар
«Не смотрю много футбола по телевизору. Когда есть время и у нас нет матчей, конечно, могу поглядеть
Жену Сальваторе зовут Катерина. Они нашли друг друга невдалеке от базы в Тарасовке — так что «Спартак» в этом смысле стал еще для Боккетти и местом обретения личного счастья. Да и отличным способом погружения в русский язык.
«Мой сын Марио говорит на двух языках, хотя ему мало лет. Со мной — на итальянском, с мамой — на русском. Я очень удивлялся, что уже в два года он понимал, как нужно говорить с папой, а как — с мамой. Знание языков важно в жизни. Хочу ли, чтобы Марио стал футболистом? Если произойдет так, значит, он часто будет вдалеке от своей семьи, а для меня это трудно. Если долго не вижу сына — начинаю грустить».
Катерина подарила ему не только Марио, но и дочку Грейс — ей нет еще и годика. И если
Теперь он — «мясной». И говорит: «Если по
Четыре года назад Боккетти говорил мне, что собирается сесть в Москве за руль (в Неаполе и не к такому вождению привык) — но сегодня спросил его об этом, и он ответил: «Редко». Тогда Сальваторе поселился на 45-м этаже одного из небоскребов, и ему нравилось — а теперь живет в загородном поселке «Новые Вешки».
«ТОЧНО НЕ СМОГ БЫ ПОЕХАТЬ ИГРАТЬ В КИТАЙ».
Как самой горячей темой для советских евреев в 70-е годы была эмиграция в США — ехать или нет, — так среди
«Я бы точно не смог поехать в Китай играть в футбол, даже если бы мне предложили большие деньги. Думаю, что это другой мир. Говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги — как, к примеру, Карлосу Тевесу. Наверное, из того, что произошло в футболе за последний год, это главное событие, после которого я сказал: «Этого не может быть!» С такой зарплатой, как у него, после завершения карьеры можно стать президентом
Но по мне такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор. Нет, это не будет плохо для футбола. Просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.
Ради каких ценностей Сальва живет в футболе сейчас? В апреле 2013-го мы обменялись такими репликами:
«-После перехода из «Дженоа» в «Рубин» вы сказали, что мечтаете
— Да. Но в моей жизни было уже немало команд. Сегодня есть «Спартак», чему я очень рад. И вполне допускаю, что останусь в нем до конца карьеры и за «Наполи» так и не сыграю. Здесь мне очень хорошо.
— И даже искусственный газон «Лужников» — «очень хорошо»?
— Не сказал бы. Синтетика не очень хороша для футбола, она не лучшим образом действует на наши колени и лодыжки.
— Вы в курсе, что играть там «Спартаку» осталось совсем недолго, и через сезон вы уже выйдете на поле нового стадиона
— Конечно. И я очень взволнован такой перспективой, жду этого.
Он дождался «Открытие Арены». При этом даже не предполагая, через какие сложности ему на этом пути предстоит пройти. Его тревоги о лужниковской синтетике (господи, когда это было?!) сбылись спустя всего четыре месяца, когда именно на ней в конце первого тайма матча с «Рубином» Сальва получил тяжелую травму. Он поправится как раз к весенним матчам-2014, которые станут роковыми для Карпина. И еще долго не будет похож на себя прежнего.
«Первые 10 — 15 встреч после травмы мне было очень сложно играть, я чувствовал боль. После повреждения хотел выступать в полную силу, но не мог. Нужно было время для восстановления. Но теперь все в порядке. Чувствую, что с каждым днем играю все лучше, и последствия травмы проходят. При Аленичеве я уже был таким, как прежде».
Мурат Якин ему явно не доверял — за полсезона при нем Боккетти провел лишь пять матчей. Аренда в «Милан» тоже славы не добавила.
При Аленичеве и теперь Каррере он вновь — безоговорочно основной.
Теперь рядом — Илья Кутепов. И Боккетти провозглашает: «Думаю, что Кутепов — будущее российского футбола. Уверен, что он будет долго выступать в сборной России и в “Спартаке”. Мне очень удобно с ним в паре, мы в
Вместе они будут стремиться к спартаковской мечте на протяжении последних полутора десятилетий. И его собственной мечте.
«В составе “Рубина” мне удалось завоевать два трофея — Кубок и Суперкубок России, — говорил мне Сальвавторе в январе 2013-го. — Надеюсь, пополню этот список в “Спартаке”. Думаю, мы будем стараться выиграть все возможные титулы. Тут отличный состав, отличный тренер, он базируется в отличном городе. Не вижу ничего, что бы мешало нам побеждать!».
Прошло четыре года. После Карпина были Гунько, Якин, Аленичев, и вот теперь — Каррера. Состав поменялся до неузнаваемости. И вот впервые выиграна первая часть чемпионата. Что он готов сделать, если «Спартак» станет первым?
Боккетти задумался. И выдал:
«Готов на сумасшедшие вещи, буквально на все — пойти в Италию пешком, если мы выиграем чемпионат. Надеюсь, что в мае это произойдет».
Игорь РАБИНЕР
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