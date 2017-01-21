Молло: Если хочу играть в «Зените», должен работать сейчас больше всех

«Я знал, куда шёл. В “Зените” все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объёмах перемещения. В общем, всё идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет», — сказал Молло в эфире программы «Все на матч».



В текущем сезоне Молло провёл в РФПЛ 12 матчей и забил пять мячей.