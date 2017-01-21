Юрий Гаврилов: Нет уверенности, что Луиз Адриану и Самедов сразу заиграют
Ветеран «Спартака» оценил последние приобретения
красно-белых и объяснил, чего в игре команды пока не хватает.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сейчас в чемпионате пауза, переходы в разгаре. Следите за трансферами?
— Не особо.
— Это плохо?
— Да — потому что нередко оборачивается пропущенными голами. Ребята своевременно не перестраиваются, подпускают противника близко к воротам. А когда там появляется лишний игрок с мячом, сразу нарушается баланс, подстраховка не успевает или вовсе пропадает.
— То есть не столько важен состав…
— …сколько взаимодействие, да. Понятно, уровень игроков должен быть соответствующим. Бесков взял Ярцева в команду, когда тому исполнилось 29 лет. Но для того, чтобы он заиграл, нужен был человек, который снабжал бы мячами. Так в команде появился я. Еще попытки наладить
— Чего именно?
— Футбол — коллективная игра. Здесь нужна помощь и взаимозаменяемость.
— Луиз Адриану «Спартак» усилит?
— Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.
— Что вас смущает?
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— Зато про Самедова этого не скажешь.
— Я и в Самедове не уверен!
— Почему?
— Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.
— Удивились, что Самедов ушел из «Локомотива»?
— Да. Еще полгода назад ничто не предвещало такого поворота. Но потом, видимо,
— На днях «Спартак» продлил контракт с Боккетти. Одобряете?
— Думаю, руководители клуба пошли на этот шаг
— А Джикия?
— Пока он уступает в классе другим спартаковским защитникам. Зато универсал — способен сыграть и в центре, и на фланге. Плюс российский паспорт, 23 года. Думаю, «Спартаку» Джикия поможет.
— Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата?
— Промес.
— В «Ливерпуле"-то он потянет?
— А вот это не факт. Англия — совершенно другой уровень. Тем более клуб масштаба «Ливерпуля», где огромная конкуренция. Здесь Промесу за место в составе бороться не надо. Знает — при любом раскладе выйдет на поле. Там придется доказывать каждый день.
— Как для себя объясняете всплеск в игре Глушакова?
— С появлением Фернанду он стал чаще подключаться вперед. Бразилец здорово цементирует опорную зону и развязывает Глушакову руки в атаке. А с правой удар у него приличный, вот и начал забивать.
— Как покупка Луиза Адриану отразится на шансах молодых форвардов из «Спартака-2»?
— Да вот вам пример: «Эвертон» и Пайет, которого туда сватали. Но он рот открыл,
— Георгий Миланов сказал, что «Спартак» осенью часто выигрывал незаслуженно.
— Может, он Глушакова имел в виду, победный матч против «Рубина» — 2:1? Трудно понять, каким образом мяч прошел через кучу игроков… Да, были игры, в которых более справедливым результатом была бы ничья, но «Спартаку» удавалось вырвать победу. Однако я бы не сказал, что он часто выигрывает за счет везения.
— А за счет чего?
— Матч — это же не один удар. Всегда есть определенные закономерности. Избитая фраза — «команда играет так, как позволяет соперник». Вот и все. Если позволяет, так что же — не выигрывать?
— Что вас настораживает в игре «Спартака»?
— Стабильности нет, перепады. Как можно в Самаре проигрывать 0:4?! Команда, претендующая на чемпионство, настолько безвольно играть не имеет права. Весной для «Спартака» каждый матч должен быть сродни финалу! С любым соперником! Понятно, на «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» настраивать никого не надо. А вот в матчах с аутсайдерами расслабленность может дорого обойтись. И пятиочковый отрыв растает очень быстро.
— «Спартак» — фаворит в чемпионской гонке?
— Конечно. Но если начнет спотыкаться, «Зенит» может его догнать. Да и о ЦСКА с «Краснодаром» забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали.
— Романцев заявил, что не будет разговаривать с Каррерой, пока тот не освоит русский. Разделяете мнение Олега Ивановича?
— Нет. Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит?
— А для игроков?
— Тоже. Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами.
— Легенды ходят, как на чемпионате мира-1982 после матча с Шотландией вы как раз за пределами поля на
— Поменьше. Десять или двенадцать — но по 0,33. Первым на допинге отстрелялся Тенгиз Сулаквелидзе, а с шотландцами Страканом и Робертсоном еще долго сидели. Пока все баночки, что лежали в корыте, не выпили. Правда, теперь на
— А тогда до гостиницы как добрались?
— Сборная со стадиона сразу уехала, а меня ждала машина с водителем и переводчиком.
— Надо думать, двенадцать банок — не рекорд?
— Конечно. В жару иногда так набегаешься….
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