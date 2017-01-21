Юрий Гаврилов: Нет уверенности, что Луиз Адриану и Самедов сразу заиграют

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Сейчас в чемпионате пауза, переходы в разгаре. Следите за трансферами?

— Не особо. Дело-то не в фамилиях. Мне в «Спартаке» не хватает какого-то баланса. Часто получается, что форварды и полузащитники действуют сами по себе. У нас же раньше все было построено на взаимозаменяемости. Допустим, Родионов при потере мяча мог отойти на позицию Шавло или Черенкова. Сейчас такого не просматривается. Люди играют строго на своих местах.

— Это плохо?

— Да — потому что нередко оборачивается пропущенными голами. Ребята своевременно не перестраиваются, подпускают противника близко к воротам. А когда там появляется лишний игрок с мячом, сразу нарушается баланс, подстраховка не успевает или вовсе пропадает.

— То есть не столько важен состав…

— …сколько взаимодействие, да. Понятно, уровень игроков должен быть соответствующим. Бесков взял Ярцева в команду, когда тому исполнилось 29 лет. Но для того, чтобы он заиграл, нужен был человек, который снабжал бы мячами. Так в команде появился я. Еще попытки наладить что-то подобное были при Титове. Но уже не хватало того, что в свое время делали мы.

— Чего именно?

— Футбол — коллективная игра. Здесь нужна помощь и взаимозаменяемость.

— Луиз Адриану «Спартак» усилит?

— Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.

— Что вас смущает?

— Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В «Милане» на лавке сидел. Во-вторых, в «Шахтере», где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев — полкоманды! А в «Спартаке» — двое. Маурисиу — защитник, Фернанду — опорный хав. То есть в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луизу Адриану, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.

— Зато про Самедова этого не скажешь.

— Я и в Самедове не уверен!

— Почему?

— Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.

— Удивились, что Самедов ушел из «Локомотива»?

— Да. Еще полгода назад ничто не предвещало такого поворота. Но потом, видимо, какие-то проблемы возникли у него в клубе, раз принял такое решение.

— На днях «Спартак» продлил контракт с Боккетти. Одобряете?

— Думаю, руководители клуба пошли на этот шаг из-за того, что никого лучше найти не удалось. Я никогда Боккетти не переоценивал. Защитник неплохой, не более.

— А Джикия?

— Пока он уступает в классе другим спартаковским защитникам. Зато универсал — способен сыграть и в центре, и на фланге. Плюс российский паспорт, 23 года. Думаю, «Спартаку» Джикия поможет.

— Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата?

— Промес. Из-за травмы в конце года выглядел не так ярко, как раньше, но все равно без этого парня команду уже трудно представить. Он и забивает, и отдает. Легкий, быстрый, техничный, прекрасно работает с мячом. Надеюсь, на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса.

— В «Ливерпуле"-то он потянет?

— А вот это не факт. Англия — совершенно другой уровень. Тем более клуб масштаба «Ливерпуля», где огромная конкуренция. Здесь Промесу за место в составе бороться не надо. Знает — при любом раскладе выйдет на поле. Там придется доказывать каждый день.

— Как для себя объясняете всплеск в игре Глушакова?

— С появлением Фернанду он стал чаще подключаться вперед. Бразилец здорово цементирует опорную зону и развязывает Глушакову руки в атаке. А с правой удар у него приличный, вот и начал забивать.

— Как покупка Луиза Адриану отразится на шансах молодых форвардов из «Спартака-2»?

— Да вот вам пример: «Эвертон» и Пайет, которого туда сватали. Но он рот открыл, что-то там сказал. Куман каким путем пошел? Матч «Эвертона» с «Манчестер Сити». Выставил молодого парня, тот забил. Потом на замену еще одного молодого выпустил — и тот забил! Встает вопрос: если молодежь свой шанс использует, зачем нужен дорогущий Пайет?

— Георгий Миланов сказал, что «Спартак» осенью часто выигрывал незаслуженно.

— Может, он Глушакова имел в виду, победный матч против «Рубина» — 2:1? Трудно понять, каким образом мяч прошел через кучу игроков… Да, были игры, в которых более справедливым результатом была бы ничья, но «Спартаку» удавалось вырвать победу. Однако я бы не сказал, что он часто выигрывает за счет везения.

— А за счет чего?

— Матч — это же не один удар. Всегда есть определенные закономерности. Избитая фраза — «команда играет так, как позволяет соперник». Вот и все. Если позволяет, так что же — не выигрывать?

— Что вас настораживает в игре «Спартака»?

— Стабильности нет, перепады. Как можно в Самаре проигрывать 0:4?! Команда, претендующая на чемпионство, настолько безвольно играть не имеет права. Весной для «Спартака» каждый матч должен быть сродни финалу! С любым соперником! Понятно, на «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» настраивать никого не надо. А вот в матчах с аутсайдерами расслабленность может дорого обойтись. И пятиочковый отрыв растает очень быстро.

— «Спартак» — фаворит в чемпионской гонке?

— Конечно. Но если начнет спотыкаться, «Зенит» может его догнать. Да и о ЦСКА с «Краснодаром» забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали.

— Романцев заявил, что не будет разговаривать с Каррерой, пока тот не освоит русский. Разделяете мнение Олега Ивановича?

— Нет. Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка — это плюс.

— А для игроков?

— Тоже. Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами.

— Легенды ходят, как на чемпионате мира-1982 после матча с Шотландией вы как раз за пределами поля на допинг-контроле пятнадцать банок пива уговорили…

— Поменьше. Десять или двенадцать — но по 0,33. Первым на допинге отстрелялся Тенгиз Сулаквелидзе, а с шотландцами Страканом и Робертсоном еще долго сидели. Пока все баночки, что лежали в корыте, не выпили. Правда, теперь на допинг-контроле выставляют только безалкогольное.

— А тогда до гостиницы как добрались?

— Сборная со стадиона сразу уехала, а меня ждала машина с водителем и переводчиком. Они-то и проводили до номера. Сам едва ногами перебирал. Как в «Иронии судьбы» — развезло от усталости.

— Надо думать, двенадцать банок — не рекорд?

— Конечно. В жару иногда так набегаешься….