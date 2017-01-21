«Амкар» может приобрести голкипера «Балтики» Вамбольта за 2,5 млн рублей

«Очень хочется воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в команде элитного дивизиона. Думаю, это мечта любого футболиста. Но если не подойду “Амкару”, то с радостью вернусь в “Балтику” — в свою родную команду», — сказал Вамбольт.



21-летнему футболисту предстоит участие в сборе «Амкара», который с 21 по 31 января проходит в Турции. Вамбольт провёл 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.